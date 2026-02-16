Hamás denuncia "abusos sistemáticos" israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este lunes los "abusos sistemáticos" de las autoridades israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá, única vía para el tránsito de personas entre la Franja de Gaza y Egipto.

"La ocupación sionista está cometiendo abusos flagrantes en contra de los mecanismos pactados en el acuerdo de alto el fuego", en particular contra quienes regresan a la Franja, que sufren "abusos físicos y psicológicos e interrogatorios hostiles", según un comunicado difundido por el grupo palestino.

Asimismo, ha advertido de que Israel "incumple las cuotas diarias de salida y entrada en la Franja de Gaza" y, por ello, "pone en peligro la vida de miles de pacientes y heridos" que esperan salir del enclave para recibir atención médica adecuada.

"Hacemos a la ocupación plenamente responsable de sus continuas violaciones del alto el fuego y por la gestión de las entradas y salidas por el paso de Rafá", ha planteado Hamás, que insta a los mediadores y garantes internacionales del acuerdo a intervenir "urgentemente" para que se abra el paso de Rafá conforme a los estándares del Derecho Humanitario.

Hamás ha denunciado, asimismo, que Israel "utiliza a bandas de forajidos y milicias para interrogar, aterrorizar y amenazar" a las personas que regresan a la Franja de Gaza.

Según el Gobierno gazatí, controlado por Hamás, 455 personas han salido de la Franja de Gaza desde el 2 de febrero, cuando se reabrió parcialmente y con restricciones el paso de Rafá. Además han llegado 356 personas y han regresado 26 personas que habían salido del enclave.

El número total de cruces es de 811, mientras que se tendría que haber permitido el paso a 2.800 personas en las dos direcciones, según el cálculo del Gobierno de la Franja de Gaza. Ello supone un índice de cumplimiento del 29 por ciento.

Israel confirmaba el domingo la evacuación de unos 320 pacientes y acompañantes, mientras que el Ministerio de Sanidad de Gaza estima en 20.000 los pacientes esperan a su evacuación, incluidos casos graves de cáncer, cardiopatías, fallo renal o heridas graves.

Las autoridades sólo permiten que los pacientes cuenten con dos acompañantes en su traslado, lo que significa que los heridos y pacientes evacuados podrían ser unos 107. A este ritmo, solo los heridos, que tienen preferencia en la evacuación, tardarían casi 187 semanas, más de tres años y medio, en completar la evacuación de la Franja de Gaza.