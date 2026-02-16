Grecia busca fotos del fusilamiento por los nazis de 200 personas, a subasta en internet

Atenas, 16 feb (EFE).- El Gobierno griego anunció este lunes que quiere adquirir unas fotografías que se cree muestran el fusilamiento de 200 prisioneros a manos de los nazis en 1944, puestas a la venta en una página de subastas y comercio electrónico.

Las imágenes, publicadas en el portal 'eBay' el pasado fin de semana, muestran a hombres siendo llevados a su ejecución el 1 de mayo de 1944 en un campo de tiro en Kaisariani, a las afueras de Atenas.

Aunque el fusilamiento de los 200 hombres, la mayoría prisioneros políticos que participaron en la resistencia comunista contra la ocupación nazi de Grecia, era bien conocido, no había constancia de que hubiera documentos gráficos del suceso.

El Ministerio griego de Cultura ha indicado que intentará adquirir las fotos por cauces legales si se comprueba la autenticidad y el origen legítimo de la colección.

El Gobierno griego ya se ha puesto en contacto con el vendedor, un coleccionista belga de documentos del Tercer Reich, quien ha aceptado que expertos del Ministerio de Cultura evalúen la autenticidad de las imágenes.

La serie de fotos muestra a hombres siendo conducidos a través de un portal o por un sendero o alineados de pie frente a un muro.

Tim de Craene, el propietario de las imágenes, dijo al diario Kathimerini que suspendió la subasta de las imágenes este lunes al darse cuenta de que se trata de un documento histórico delicado.

Las ejecuciones en Kaisariani fueron una de las peores atrocidades durante la ocupación nazi de Grecia.

Cuando terminó la II Guerra Mundial estalló en Grecia una guerra civil entre fuerzas gubernamentales, apoyadas por el Reino Unido y Estados Unidos, y combatientes comunistas, la mayoría de ellos antiguos resistentes contra los nazis, que duró hasta 1949. EFE