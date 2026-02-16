Agencias

El papa denuncia los enormes recursos que absorbe la guerra y pide priorizar vida y salud

Ciudad del Vaticano, 16 feb (EFE).- El papa León XIV denunció este lunes que los conflictos están absorbiendo enormes recursos económicos que no se destinan a proteger la vida y la salud, en un discurso a los integrantes de la Academia Pontificia para la Vida.

"En un mundo desgarrado por conflictos, que absorben enormes recursos económicos, tecnológicos y organizativos para producir armas y otros dispositivos bélicos, es más importante que nunca dedicar tiempo, energía y experiencia a proteger la vida y la salud", afirmó el pontífice estadounidense.

Al respecto también destacó: "Hoy no podemos pasar por alto las guerras, que afectan a estructuras civiles, incluidos los hospitales, y constituyen el atentado más absurdo que la mano del hombre dirige contra la vida y la salud pública".

En su discurso, Robert Prevost también lamentó que "en diferentes países y grupos sociales, descubrimos enormes desigualdades" en el acceso a la sanidad.

Y denunció: "A pesar de las declaraciones y proclamaciones, en realidad no todas las vidas son igualmente respetadas, y la salud no se protege ni se promueve para todos de la misma manera". EFE

