'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Independent Spirit que coronan a 'Sueños de trenes' y 'Adolescence'

La película “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y ambientada en el Brasil de los años setenta, recibió el galardón a mejor película internacional en la 41ª edición de los Independent Spirit Awards, según informó el medio que cubrió la ceremonia. Esta categoría volvió a enfrentar a la producción brasileña con la española “Sirat”, que nuevamente quedó sin obtener el premio principal. Ambas competirán en la próxima edición de los Premios Oscar de 2026 en el apartado de mejor película internacional, junto a otros filmes reconocidos por la crítica como “Un simple accidente”, “Valor sentimental” y “La voz de Hind Rajab”, según detalló la fuente.

El evento, celebrado la madrugada del 16 de febrero, se centró en distinguir lo más sobresaliente del cine y la televisión independiente, limitando la participación a obras con presupuestos inferiores a los 30 millones de dólares, según consignó ese medio. La plataforma Netflix destacó en esta edición al obtener numerosas estatuillas tanto en cine como en televisión. “Sueños de trenes”, dirigida por Clint Bentley, fue la gran triunfadora dentro del ámbito cinematográfico, llevándose el premio a mejor película y acumulando un total de tres galardones en distintas categorías. Bentley también obtuvo el reconocimiento a mejor dirección, y el director de fotografía Adolpho Veloso fue premiado por su trabajo visual en esta adaptación de la novela de Denis Johnson, protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones.

El guion de “Sorry, Baby”, escrito por Eva Victor, resultó ganador en la categoría de mejor guion, mientras que Alex Russell fue distinguido tanto por el mejor primer guion como por la mejor ópera prima con su película “Lurker”. De este modo, la ópera prima de Russell ha llamado la atención como uno de los descubrimientos del circuito independiente, informó la prensa especializada.

En las categorías de interpretación —que desde 2023 no se dividen por género— Rose Byrne fue reconocida por su actuación protagonista en “Si pudiera, te daría una patada”. Naomi Ackie recibió el premio a mejor interpretación de reparto por su actuación en “Sorry, Baby”, mientras que Kayo Martin obtuvo el galardón a mejor interpretación revelación por su papel en “La plaga”.

Dentro de los apartados técnicos, “The Testament of Ann Lee”, de Sofía Subercaseaux, fue señalada por su montaje. El Premio Robert Altman, que reconoce al mejor reparto, correspondió este año a “La larga marcha”, dirigida por Francis Lawrence. En la categoría documental, “La vecina perfecta”, dirigida por Geeta Gandbhir, se coronó como el mejor largometraje de no ficción.

El reconocimiento al mejor productor lo recibió Tony Yang. El Premio John Cassavetes, reservado para películas realizadas con presupuestos especialmente bajos, fue para “Esta isla”, dirigida por Cristian Carretero y Lorraine Jones Molina. Tatti Ribeiro fue señalada como “Alguien a quien seguir” por su trabajo en “Valentina”. Por otro lado, Rajee Samarasinghe recibió la distinción “Más real que la ficción” por “Your Touch Makes Others Invisible”.

En televisión, “Adolescencia”, serie producida por Netflix, dominó la ceremonia al recibir el premio a mejor nueva serie de ficción y brindar dos galardones a sus intérpretes. Stephen Graham fue eleito mejor protagonista en una nueva serie de ficción, mientras que Erin Doherty se impuso como mejor actriz de reparto y Owen Cooper como mejor talento revelación. “El gran guerrero” fue reconocida por el mejor reparto coral. Asimismo, “El mismísimo Pee-Wee” obtuvo el reconocimiento a mejor nueva serie de no ficción o documental.

El medio que cubrió el evento incluyó la relación completa de premiados, resaltando la notoria presencia de Netflix y el protagonismo de nuevos talentos detrás y delante de las cámaras en varias de las producciones galardonadas.