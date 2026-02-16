Agencias

Cuba denuncia que más de 32.000 embarazadas afrontan riesgos añadidos por el bloqueo petrolero de EEUU

Las autoridades de Cuba han denunciado que más de 32.880 embarazadas en la isla se enfrentan a "riesgos adicionales, amenazas y limitaciones" por el bloqueo energético que ejerce el Gobierno de Estados Unidos que mantiene sin suministro a La Habana desde principios de año.

Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, la situación afecta a miles de embarazadas al tiempo que impacta en la salud materno infantil, "con limitaciones que incluyen dificultades en el acceso de las gestantes a los ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y genéticos, para el diagnóstico oportuno de las malformaciones", informa el órgano oficial Granma.

Esta crisis afecta igualmente a servicios vitales para pacientes recién nacidos, menores de edad, diabéticos, con tratamientos oncológicos o necesitados de intervenciones quirúrgicas o emergencias.

"Las dificultades que provoca el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba no son abstractas", ha denunciado el ministro de Sanidad cubano, José Angel Portal Miranda, en un mensaje en redes, al tiempo que ha apuntado a falta de medicamentos, insumos, reactivos y piezas de repuesto, insistiendo en que las autoridades se afanan en "preservar lo esencial".

De esta forma, ha anunciado "medidas organizativas" en el sector médico para hacer frente a la crisis. "Están diseñadas para preservar los servicios esenciales y garantizar vitalidad en la atención básica a nuestra población. La salud del pueblo sigue siendo una prioridad del Estado", ha afirmado.

