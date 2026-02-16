Central Español golpea a Peñarol y lidera el Apertura con Danubio y Deportivo Maldonado

Montevideo, 15 feb (EFE).- Central Español venció este domingo por 2-1 a Peñarol y comparte la cima del Torneo Apertura uruguayo con Danubio y Deportivo Maldonado al cabo de la segunda joranda.

El equipo dirigido por Pablo de Ambrosio sumó puntos importantes no solo para dicho certamen, sino también para la Tabla del Descenso, en la que duplica las unidades obtenidas por haber jugado el pasado año en segunda división.

Un disparo lejano Guillermo Gandolfo rompió el equilibrio en el minuto 57 y un cabezazo de Lucas Pino duplicó la ventaja de Central Español a los 70 minutos. El segundo gol llegó tras una espectacular jugada de Fernando Camarda.

Peñarol descontó en tiempo añadido gracias a una anotación del atacante Matías Arezo.

También este domingo, Danubio venció por 2-0 a Boston River con un tanto del exdelantero de Málaga y Rayo Vallecano Sebastián Fernández, y otro de Maicol Ferreira.

El atacante argentino del equipo franjeado Ivo Costantino chocó la cabeza con un jugador de Boston River y debió ser retirado del campo en una ambulancia.

Desde allí fue trasladado a un centro sanitario, donde se encuentra estable y continúa en observación.

Un día antes, Deportivo Maldonado derrotó por 2-0 a Progreso con dos goles de penalti de Maximiliano Noble.

Estos resultados dejaron a Central Español, Danubio y Deportivo Maldonado al frente de la clasificación con dos triunfos conseguidos en igual cantidad de partidos.

Nacional dejó escapar una gran oportunidad de sumarse a la vanguardia de la clasificación al igualar 1-1 con Racing.

Un cabezazo de Ramiro Brazonis puso en ventaja a la Escuelita cuando apenas se habían jugando 4 minutos, mientras que Maximiliano Gómez empató el juego en el 16 de la primera etapa.

El exdelantero de Celta de Vigo y Valencia marcó para Nacional con un disparo lejano que se metió en la portería de Facundo Machado tras desviarse en otro jugador.

Montevideo Wanderers venció el viernes por 1-2 a Cerro Largo con tantos de los argentinos Luciano Cosentino y Jonás Luna, mientras que Defensor Sporting derrotó por idéntico resultado a Liverpool con un gol del paraguayo Briano Montenegro y otro del joven Xavier Biscayzacú.

Esos resultados dejaron a Defensor Sporting, Nacional y Montevideo Wanderers como escoltas con 4 puntos.

La segunda fecha llegará a su final este lunes con los partidos entre Albion y Cerro, y Montevideo City Torque-Juventud. EFE