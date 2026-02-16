Bruselas envía a una comisaria a la Junta de Paz de Trump pero aclara que la UE no formará parte

Al interior de la Comisión Europea, la figura de Kaja Kallas mantiene discusiones constantes con los ministros de Exteriores de los veintisiete Estados miembros, evaluando cómo puede el bloque contribuir a la paz en Gaza. Un punto central de estas conversaciones, según detalló el medio, radica en la incertidumbre que aún rodea la estructura organizativa y las competencias de la llamada Junta de Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha generado interrogantes sobre la compatibilidad del foro con la Carta de Naciones Unidas. En este contexto, la Comisión Europea ha confirmado que enviará a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la reunión de la Junta de Paz en Washington el 19 de febrero, aunque subraya que la Unión Europea no ingresará como miembro de este organismo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Suica solo participará en las deliberaciones relacionadas con Gaza y quedará excluida de discusiones sobre otros temas que aborde la Junta. Las autoridades comunitarias han indicado que esta intervención responde al compromiso sostenido del bloque europeo en promover un alto el fuego en Gaza y en respaldar los esfuerzos para la reconstrucción y recuperación de la Franja, tras la ofensiva militar israelí. El portavoz comunitario Guillaume Mercier reiteró que la presencia de Suica no implica la adhesión de la Comisión Europea como miembro pleno de la Junta, sino que supone una representación acotada dentro de los esfuerzos internacionales para paliar la situación humanitaria en la región de Gaza. Anouar El Anouni, portavoz de Exteriores de la Comisión, señaló que la Unión Europea cuenta con una experiencia considerable en este terreno y destaca como el mayor donante internacional de ayuda para Palestina, lo que fundamenta su interés por aportar al debate.

Entre las principales preocupaciones expresadas se encuentran varios cuestionamientos relativos al funcionamiento, la gobernanza y el ámbito de actuación del nuevo foro propuesto por la administración Trump. El medio reportó que Bruselas y los Estados miembros han manifestado tanto dudas jurídicas como políticas respecto de la propuesta, posicionándose de manera reticente ante la posibilidad de que la Junta de Paz se convierta en un organismo permanente con capacidades para intervenir en conflictos internacionales, facultad que Naciones Unidas ya ostenta bajo su mandato global. Según la Comisión, varios países inesperados han sido invitados a integrar la Junta, lo que incrementa la complejidad del formato y la inquietud sobre su operativa futura.

El número de miembros fundadores, que asciende a 27, incluye entre ellos a Bulgaria y Hungría, ambos Estados miembros de la Unión Europea, mientras que Italia optará por una participación como observadora. Esta configuración contribuye a la cautela de la institución comunitaria, que ha optado por limitarse a la presencia puntual de la comisaria Suica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió invitación para asistir al encuentro en Washington, pero rehusó la propuesta. En su respuesta, volvió a remarcar las dudas legales y políticas que plantea la estructura propuesta por Trump, así como la falta de claridad sobre el futuro rol de la Junta de Paz.

Según la información recogida por el medio, la participación de Suica es interpretada por la Comisión como una muestra del “compromiso de larga data” del bloque con el alto el fuego y los objetivos de reconstrucción en Gaza, pero no compromete políticamente a la Unión Europea con la hoja de ruta general de la iniciativa impulsada por la Casa Blanca. Tanto Mercier como El Anouni insistieron en que el aporte de la UE se centra en compartir experiencia y respaldo financiero, y en participar en el diálogo global sobre la protección y recuperación de Gaza, sin que esto implique la aceptación de nuevos marcos multilaterales fuera del sistema internacional ya existente.

Las “serias dudas” de Bruselas sobre la iniciativa de Washington se centran no solo en el encaje jurídico con la Carta de la ONU, sino también en la sobreposición de competencias respecto a instituciones ya existentes. Tanto el ejecutivo comunitario como los veintisiete gobiernos han fundamentado su rechazo a entrar como miembros plenos por el riesgo de solapamiento institucional y la preferencia de mantener los actuales canales de cooperación y mediación, bajo las estructuras avaladas por Naciones Unidas y la legalidad europea. El encuentro de la Junta de Paz en Washington reunirá a los líderes de los países considerados fundadores, con la expectativa de concretar debates sobre la paz en Gaza y definir el perfil futuro del organismo propuesto.

Hasta el momento, la Unión Europea mantiene una postura de observación crítica y evalúa contribuir solo en materias específicas que considera alineadas con su política internacional y con el Derecho de la Unión. De acuerdo con el portavoz Guillaume Mercier, la relevancia de la UE en estas discusiones reside en el potencial constructivo de sus aportaciones y en la capacidad de ser un interlocutor financiero y político clave en la región, sin comprometer los principios jurídicos y multilaterales que rigen su diplomacia.