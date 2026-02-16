Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 feb (11.00 GMT)

Madrid, 16 feb (EFE).-

Manila.- Los restos de dos víctimas mortales de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de la guerra contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte fueron exhumados este lunes.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Unos 15 activistas propalestinos han entrado este lunes a las oficinas de Fira de Barcelona para pedir la retirada de Israel del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en la capital catalana del 2 al 5 de marzo.

(foto)(vídeo)

Nom Pen.- Ciudadanos camboyanos interpretan la tradicional danza china del león este lunes en la víspera del Año Nuevo lunar, que este año cae el 17 de febrero, y marca el comienzo del Año del Caballo.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Cientos de negocios han cerrado sus puertas este lunes de cara a la celebración el martes de la llega de Año Nuevo lunar.

(foto)(vídeo)

Santa María de Punilla (Argentina) .- El cantautor argentino Fito Páez ofreció este domingo un emotivo show en el que recorrió de manera fugaz sus 50 años de carrera, en la jornada de cierre del festival Cosquín Rock 2026, a la que asistieron unas 90.000 personas.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.