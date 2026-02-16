Alfonso Cabello: "Sigo pensando en cómo puedo mejorar dentro y fuera del ciclismo, es mi motivación"

Alfonso Cabello, actual campeón mundial en el kilómetro contrarreloj C5 para ciclistas con discapacidad física, atravesó en 2025 un período que él describe como "de descubrimiento personal", tras experimentar dificultades en su vida profesional y deportiva durante el año anterior. El ciclista cordobés compartió con Europa Press que, después de los Juegos Paralímpicos de París en 2024, inició un camino laboral alternativo al deporte, poniendo en marcha una empresa propia, Cabello Competición, dedicada a la electrónica aplicada a la automoción. Esta decisión tuvo el objetivo de explorar nuevas facetas profesionales, sin dejar de lado su vínculo con el deporte que ha marcado su trayectoria.

Según detalló Europa Press, Cabello expresó que ese éxito empresarial le permitió reflexionar y elegir si quería continuar en el deporte, una opción que acabó por prevalecer, ya que la pasión por el ciclismo y la autoexigencia forman parte integral de su identidad. Aunque concedió menor importancia a los resultados deportivos, enfatizó su compromiso de dar el máximo en cada situación y priorizar su felicidad y bienestar en el proceso de entrenamiento y competición.

El atleta, con siete medallas paralímpicas, señaló que su motivación principal radica en la constante búsqueda de mejora tanto dentro como fuera del ciclismo. Cabello manifestó: "Sigo pensando en cómo puedo mejorar dentro y fuera del ciclismo, es mi motivación". Añadió que la disciplina juega un papel determinante, ya que tanto en el deporte como en otros ámbitos no siempre se encuentra uno motivado; la alternancia de momentos buenos y malos es inherente a cualquier trayectoria. "Hay veces que no haces las cosas por motivación, sino por disciplina", afirmó a Europa Press.

Refiriéndose a la complejidad emocional vivida en 2024, Cabello relató que hubo una etapa de rutina y disciplina prolongada en la que percibió una erosión de la motivación. Tras la etapa en París, tomó la decisión de explorar un entorno laboral diferente, fundando Cabello Competición, empresa que provee servicios a profesionales del sector de automoción. Según publicó Europa Press, este emprendimiento le brindó una perspectiva que le permitió elegir con mayor libertad el rumbo de su carrera deportiva, comprendiendo que su felicidad permanecía vinculada al ciclismo.

En declaraciones al medio, el ciclista compartió que tras este proceso restó importancia al resultado competitivo y planteó que su enfoque se centra en entrenar con constancia y dar el máximo sin añadir presión innecesaria acerca de los logros. La intención de Cabello es sostener su nivel, optimizar sus capacidades y disfrutar del proceso, con el objetivo puesto en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028, su siguiente meta deportiva destacada.

Cabello también se define como una persona inconformista y autoexigente, aspectos que considera motores de su rendimiento. El ciclista relató que su día a día comienza temprano, conjugando la dirección de su empresa y las sesiones de entrenamiento. Este ritmo intensivo responde a su búsqueda constante de superación, tanto en el plano personal como deportivo.

El medio Europa Press consignó además la preocupación del deportista respecto al relevo generacional en el ciclismo paralímpico español. Cabello, natural de La Rambla y con 32 años, indicó que actualmente es el integrante más joven de la selección española, pese a que se incorporó al equipo nacional con solo 17 años. Lamentó la ausencia de jóvenes promesas que puedan asumir roles destacados como él lo hiciera en los Juegos de Londres, lo que a su juicio evidencia cierta dificultad en el desarrollo de nuevas figuras que renueven la élite del paraciclismo nacional.

Según reportó Europa Press, Cabello reconoció que la profesionalización del deporte paralímpico en España ha avanzado, si bien el ritmo de evolución es menor comparado con otros países. También destacó la consolidación y opciones competitivas del grupo actual para la cita mundialista y los Juegos de 2028, pero reiteró que el recambio generacional todavía representa un desafío pendiente.

En cuanto a la estructura y apoyo institucional, el campeón andaluz agradeció el seguimiento y la asistencia brindados por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), valorando que, dentro de los recursos disponibles, la federación maximiza su entrega. No obstante, admitió que la limitación presupuestaria restringe el alcance de los proyectos y del desarrollo del ciclismo adaptado.

Respecto a futuras iniciativas, Cabello valoró positivamente el proyecto de la Ciudad del Ciclismo, presentado por la RFEC, como una propuesta "bastante interesante" para revitalizar y modernizar el ámbito del ciclismo nacional. El deportista expresó su esperanza de que dicha iniciativa pueda contribuir a renovar el deporte y adaptarlo a los retos contemporáneos.

Al analizar el momento deportivo actual, Europa Press transmitió que Cabello considera 2025 como un periodo de transición, orientado al entrenamiento sostenido y estructurado, sin presiones adicionales. El ciclista expresó su determinación de encarar el Mundial de Apeldoorn, en Países Bajos, a finales de año, pero prioriza mantener su integridad física y no comprometer su preparación con vistas a la cita paralímpica de Los Ángeles en 2028. Cabello subrayó que seguirá un programa de entrenamientos escalonado y responsable, enfocándose en el rendimiento a largo plazo.

La trayectoria de Alfonso Cabello sintetiza el esfuerzo y la disciplina que caracterizan a los deportistas de élite, según lo detalló Europa Press, en un contexto nacional donde el desafío consiste no solo en lograr resultados sino en garantizar la continuidad generacional en el deporte paralímpico y optimizar la infraestructura y los recursos para el desarrollo de futuras figuras.