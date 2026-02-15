Ucrania asegura haber alcanzado una terminal petrolera rusa en Krasnodar

Berlín, 15 feb (EFE).- Ucrania aseguró este domingo que ha alcanzado en un ataque una terminal petrolera en el sur de la Federación Rusa y un sistema antiaéreo Pantsir-S1 en la ocupada península de Crimea.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicó en un comunicado que "se ha confirmado el impacto contra la terminal petrolera Tamanneftegaz en Volna, en el territorio ruso de Krasnodar.

En las instalaciones se registró un incendio, aseguró, si bien indicó que la magnitud de los daños aún está siendo evaluada.

A su vez, afirmó, en la localidad de Kacha de la península de Crimea fue alcanzado con éxito un sistema de misiles y artillería antiaérea Pantsir-S1 ruso. EFE