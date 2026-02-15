Tercer acusado de lanzar molotov en protesta por reforma laboral es detenido en Argentina

Buenos Aires, 15 feb (EFE).- Un hombre acusado de lanzar el pasado miércoles bombas molotov a las fuerzas de seguridad durante una protesta frente al Congreso argentino contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente, Javier Milei, fue detenido este domingo en la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este domingo la detención en la provincia de Buenos Aires de Militon I. Tolomeo, a quien las autoridades señalan como uno de los responsables del lanzamiento de artefactos incendiarios durante la protesta de este miércoles, en rechazo del proyecto de reforma laboral que se debatía en paralelo en el Senado.

Por orden de la Justicia se efectuó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se encontraron prendas de vestir que habría utilizado durante los disturbios, bidones con combustible, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista, de acuerdo con la información oficial.

En un mensaje difundido este domingo en redes sociales, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró: “Dijimos que lo íbamos a atrapar, y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan”.

Las autoridades indicaron que ya son tres los detenidos identificados por causar destrozos y fabricar bombas molotov en plena vía pública durante la protesta, que terminó en un batalla campal y el enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El primero de ellos, identificado por la Policía como N. G. B., de 31 años y con antecedentes penales por robo, fue detenido el viernes en la ciudad de Buenos Aires, cuando dormía en un cajero automático.

El segundo fue identificado como Matías Enzo Roldán, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y fue arrestado también el viernes en la ciudad de Buenos Aires, después de que efectivos policiales lo reconocieran por un tatuaje en su brazo izquierdo.

El Gobierno presentó este viernes una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal por los incidentes durante la protesta. La Ley Antiterrorista argentina prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas.

Durante la madrugada del jueves, el Senado argentino aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá ir a la Cámara de Diputados para, según aspira el Gobierno, sea promulgada antes del 1 de marzo.

El proyecto modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Entre sus puntos centrales, reduce las indemnizaciones por despido y las licencias laborales por accidentes o enfermedad, brinda al empleador la posibilidad de no abonar las horas extra, y limita el derecho a huelga. EFE