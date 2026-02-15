Sin sorpresas en Oviedo del uruguayo Almada y 7 cambios en el Athletic con respecto a Copa

Oviedo, 15 feb (EFE).- Mientras que en el Real Oviedo solo hay un cambio por lesión, Ernesto Valverde introduce en su Athletic siete cambios con respecto a la Copa del Rey de España en el once que pisará el césped del Carlos Tartiere.

Como era de esperar, Guillermo Almada apuesta por Eric Bailly como sustituto del lesionado David Costas y mantiene a los otros diez futbolistas azules, que ya repitieron en el último encuentro de hace ya dos semanas frente al Girona.

El Real Oviedo saldrá a jugar contra el Athletic con un once formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

Por su parte, Ernesto Valverde hace siete cambios con respecto a la ida de la semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad, siendo las novedades Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Uri, Galarreta, Sancet y Nico Serrano.

El once del Athletic lo forman Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Serrano; Guruzeta. EFE

