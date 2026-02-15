Reino Unido evalúa posibles sanciones contra Rusia por envenenamiento de Navalni

Londres, 15 feb (EFE).- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo este domingo que su Gobierno evalúa alguna medida, como el aumento de sanciones contra Rusia, después de que varios países aliados afirmasen que el líder opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado con una toxina letal presente en ranas dardas de Ecuador.

El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos comunicaron el sábado, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la presencia de epibatidina en unas muestras tomadas del cuerpo de Navalni, fallecido en una prisión de Siberia en febrero de 2024.

"Seguimos considerando una acción coordinada, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania, donde también se acerca el cuarto aniversario de dicha invasión", dijo la ministra hoy a la BBC.

Agregó que la mejor manera de mantener la presión sobre el régimen ruso es cuando los aliados trabajan juntos.

"Otra cosa que diría específicamente sobre Alexei Navalni es que una de sus palabras fue 'di la verdad, divulga la verdad', porque es el arma más peligrosa de todas", resaltó Cooper.

Agregó que esa fue la afirmación que hizo en su día Navalni acerca del régimen ruso y, si bien él ya no puede divulgar la verdad, el Reino Unido lo hace "por él y por su viuda", Yulia Navalnaya.

Se estima que el veneno de las ranas dardo es 200 veces más potente que la morfina. Los cinco países aliados afirmaron ayer en un comunicado conjunto que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle el veneno al líder opositor ruso.

El dominical 'The Sunday Telegraph" informó hoy de que poco después de la muerte de Navalni, muestras biológicas, incluido tejido humano, fueron sacadas de su celda y enviadas para su análisis a laboratorios especializados, incluido el de Ciencia y Tecnología del Ministerio británico de Defensa en Port Down, en el sur de Inglaterra.

La sustancia, según el mismo rotativo, inicialmente causa dificultad para respirar, seguida de una rápida inhalación antes de presentar convulsiones agudas, ataques epilépticos y vómitos. Una dosis letal tarda 30 minutos en matar a una persona.

Navalni fue detenido en enero de 2021 en el aeropuerto de Moscú después de llegar en un vuelo procedente de Alemania, donde había pasado varios meses recuperándose de un envenenamiento con el agente nervioso Novichok, un ataque del que él responsabilizó al Kremlin.

El líder opositor fue el crítico más prominente del presidente ruso, Vladímir Putin, y denunció corrupción en el poder. EFE