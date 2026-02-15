Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyau, afirmó este domingo que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.

En un acto celebrado en Jerusalén, Netanyahu afirmó que un acuerdo debe tener varios componentes: que todo el material de enriquecimiento de uranio salga del país, que se desmantele su infraestructura para hacerlo, que se limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles y que Irán deje de financiar "el eje del terror", en referencia a grupos como Hizbulá.

"Estos son los elementos que consideramos importantes para llegar a un acuerdo. Y presenté nuestra postura con mucha claridad", dijo en referencia a su reunión esta semana en Washington con el presidente Donald Trump. EFE