Más de 600 gazatíes muertos por ataques israelíes desde la firma del alto el fuego

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás.

"Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (...) 10 nuevos mártires y 9 heridos", detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego. EFE

EFE

