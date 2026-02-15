Agencias

Lagarde rehusa revelar sus planes de futuro una vez abandone el BCE en 2027

Guardar

Múnich (Alemania), 15 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, rehusó este domingo revelar sus planes de futuro una vez expire su mandato al frente del organismo monetario de la eurozona con sede en Fráncfort a finales de octubre de 2027.

"Miraré donde estén mis nietos en ese momento y entonces decidiré", contestó a la pregunta de si piensa presentarse como aspirante a la Presidencia de Francia en París, dirigir el Foro Económico Mundial en Ginebra o postularse como candidata a presidenta del Consejo Europeo en Bruselas.

Lagarde, ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2011 y 2019 y exministra de Finanzas y Economía de Francia (2007-2011), entre otras carteras de las que fue titular en su país de origen, asumió el cargo al frente del BCE el 1 de noviembre de 2019 en sustitución del italiano Mario Draghi.

En octubre de ese año fue nombrada por el Consejo Europeo para un mandato de ocho años, que concluirá el 31 de octubre de 2027. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las peñas del Rayo Vallecano se movilizan para dejar vacío Butarque en el partido ante el Atlético de Madrid

Aficionados organizados anuncian ausencia total en el estadio de Leganés frente al equipo colchonero, en protesta por las acciones del presidente Rayista y la permisividad de LaLiga, según comunicado publicado por la federación de agrupaciones del club

Las peñas del Rayo Vallecano

La aplicación Nvidia GeForce NOW llega a Amazon Fire TV para convertir cualquier pantalla en una consola

Los usuarios ya pueden disfrutar títulos de Nvidia en plataformas Fire TV de última generación, aprovechando tecnología de juegos en la nube sin necesidad de consolas, ampliando las opciones de entretenimiento y maximizando el valor de sus suscripciones

La aplicación Nvidia GeForce NOW

Hospital gazatí niega presencia de grupos armados y pide a MSF que se retracte

Infobae

Detienen a exministro ucraniano de Energía cuando trataba de huir del país

Infobae

Rusia confirma que habrá una nueva ronda de contactos con Ucrania y EEUU el 17 y 18 de febrero en Ginebra

El portavoz del Kremlin anunció que representantes de los tres países debatirán propuestas para Donbás y asuntos pendientes sobre territorios ocupados en un encuentro oficial, tras recientes avances en el intercambio de prisioneros entre Moscú y Kiev

Rusia confirma que habrá una