La interacción de los visitantes desata la guerra en una obra del colectivo nipón teamLab

Valencia (España), 15 feb (EFE).- Las sucesivas interacciones de los visitantes han hecho estallar la guerra entre los ciudadanos de la aldea japonesa representada en la obra interactiva 'The World of Irreversible Change' ('El Mundo del Cambio Irreversible'), que forma parte de la colección permanente del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de Valencia, una ciudad del este de España.

Esta obra del colectivo japonés teamLab es una pieza interactiva en la que aparece una aldea medieval japonesa poblada por labradores y samuráis, y que está conectada con el exterior de la ciudad en la que está expuesta, de modo que la aldea presenta la misma climatología y estación del año que el lugar que la acoge, en este caso el invierno de la costera Valencia, ubicada a orillas del mar Mediterráneo.

Al tocar la pantalla, los visitantes provocan en los habitantes de la aldea una reacción de malestar y, tras repetidas interacciones, dicho enfado se va acumulando hasta que los aldeanos comienzan a pelear entre ellos, desatándose una guerra sin vuelta atrás, según informa el centro artístico valenciano en un comunicado.

'The World of Irreversible Change' pretende hacer reflexionar sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos y cómo algunos de ellos no tienen vuelta atrás, son irreversibles.

Una vez los habitantes de la aldea japonesa comienzan a pelearse y estalla la guerra, no hay forma de que esta obra vuelva a su estado original.

Tras la batalla, la ciudad acaba envuelta en llamas y, al cabo de un tiempo, la vegetación se apoderaría de las ruinas e iría creciendo y evolucionando.

Esta propuesta artística interactiva es obra del colectivo teamLab, fundado en Japón por Toshiyuki Inoko y compuesto por más de cien especialistas en diversas áreas, incluyendo a artistas, programadores, ingenieros, animadores, matemáticos y arquitectos.

Su práctica colaborativa huye del concepto de autor individual que firma su obra y busca navegar por la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural. EFE