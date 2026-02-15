Klaebo se corona rey de los inviernos

Solda (Italia), 15 feb (EFE).- Pulverizando récords y haciendo buenos los pronósticos, se acaba de coronar rey de los inviernos. El noruego Johannes Hosflot Klaebo capturó este domingo su noveno oro olímpico, el cuarto de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar para su país, en Tesero, el relevo 4 x 7,5 kilómetros, con lo que se convirtió en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal.

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que ya había ganado oros en el skiatlón del primer domingo, el sprint del martes y en los 10 kilómetros del viernes, capturó su cuarto oro en las cuatro pruebas disputadas y elevó a nueve el récord absoluto (entre hombres y mujeres) en toda la historia de los Juegos de invierno. Mejorando la plusmarca de su compatriota la también fondista Marit Bjoergen, que había ganado ocho oros, cuatro platas y tres bronces, colección que completó hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

El astro nórdico 'remó' hacia la gloria absoluta completando la cuarta posta este domingo, que afrontó cuando Noruega ya lideraba la prueba. Mantuvo sin problemas, disfrutando del buen tiempo imperante en Tesero, el primer puesto; y se convirtió en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal al ganar este oro junto a sus compatriotas Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart. Que siempre podrán presumir de haber compartido con él el escalón más alto de un podio histórico.

Noruega ganó el relevo por delante de Francia -a la que representaron Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges y Victor Lovera- y de Italia, para la que compitieron Davide Graz, Elia Barp, Martino Carolo y Federico Pellegrino. Todos ellos, grandes deportistas, que también podrán alardear de haberse fotografiado en el hasta la fecha 'cajón' más importante de todos los tiempos en una cita no estival.

Los Juegos de invierno festejan sus bodas de plata al tiempo que Klaebo hizo realidad sus sueños de oro. Jaume Pueyo, olímpico por segunda vez y el más solvente de los fondistas españoles, había afirmado en una entrevista con EFE nada más llegar a Tesero que el noruego "ya" era "el mejor de la historia" y que será "el mejor de todos los tiempos".

No le faltaba razón al catalán. Porque la gesta de Klaebo puede adquirir, todavía, unas dimensiones sencillamente estratosféricas. Aún le quedan dos pruebas por disputar en esta cita invernal, de la que, pase lo que pase, ya saldrá como el gran triunfador: el sprint por equipos del miércoles y los 50 kilómetros, estilo clásico, con salida masiva del próximo sábado.

Aparte de batir el récord histórico absoluto de las XXV ediciones olímpicas invernales, Klaebo tenía a tiro otras dos plusmarcas -de otros dos compatriotas-, que, obviamente, también mejoró este domingo. La de convertirse en el esquiador nórdico más laureado en Juegos de invierno, en la que rebasó a Bjorn Daehlie -ocho oros y cuatro platas-; y la de superar al varón más laureado hasta la fecha, el biatleta Ole Einar Bjoerndalen: con ocho oros, cuatro platas y dos bronces.

Bjoergen, ya retirada, al igual que los anteriores, había fijado el récord histórico absoluto -ocho oros, cuatro platas y tres bronces- hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

Este domingo, Klaebo mejoró a Bjoergen. Y ya es el monarca absoluto de los inviernos.

Bjoergen sigue siendo la mujer más condecorada en Juegos de invierno, pero en el trono, a partir de este domingo, se sienta Klaebo. Para mayor alegría de su abuelo, Kare Hosflot, que, a los 83 años, sigue siendo su entrenador.

Con su victoria de este domingo, en el ámbito global, Klaebo se ha sentado en la mesa de otros mitos, laureados todos ellos en Juegos Olímpicos de verano: el atleta finlandés Paavo Nurmi, la gimnasta ucraniana de la extinta Union Soviética Laris Latynina, los nadadores estadounidenses Katie Ledecky y Mark Spitz y su compatriota el atleta Carl Lewis.

Klaebo puede superar a este elenco de legendarias estrellas el próximo miércoles, jornada en la que podrá igualar otro récord: el de oros en una misma cita invernal, en posesión del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden. Gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, de los Juegos de Lake Placid'80.

Si hace pleno en estos Juegos, Klaebo también mejorará a Heiden en la cita de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Lejos le quedará la plusmarca absoluta del olimpismo, la de Michael Phelps, el 'tiburón de Baltimore', que llenó de imaginaria sangre las piscinas, al ganar para Estados Unidos 23 oros, tres platas y dos bronces.

Aunque con Klaebo nunca se sabe.

Adrián R. Huber

