Japón anuncia aporte de equipo no letal a Ucrania ante posible ingreso a lista de la OTAN

Múnich (Alemania)/Tokio (Japón), 15 feb (EFE).- Japón aportará unos 17,8 millones de dólares en equipamiento no letal al paquete de asistencia de la OTAN para Kiev, en medio de rumores de que Tokio podría sumarse a la lista de requerimientos prioritarios para Ucrania (PURL), coordinado por la alianza militar y Washington.

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, anunció, en una conferencia de prensa en línea, el compromiso que hizo ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de su reunión celebrada al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, según fue citado por la agencia de noticias japonesa Jiji Press.

Durante su encuentro ambos coincidieron en que la seguridad del espacio euroatlántico y del Indopacífico es "inseparable", según un comunicado de la Cancillería japonesa.

"(Motegi) añadió que Japón tiene la intención de elevar las relaciones con la OTAN a nuevas alturas a través de una cooperación concreta en varios campos, incluidos equipos de defensa y cooperación industrial", dijo el ministerio.

El anuncio se produce en medio de rumores, reportados esta semana por la cadena japonesa NHK, sobre la posible adhesión de Tokio al PURL, un mecanismo coordinado por la OTAN y Washington para financiar compras de armamento estadounidense que Ucrania ha designado como de carácter esencial, especialmente armamento de defensa aérea y munición.

Las representantes de la OTAN citados de manera anónima por NHK indicaron que Japón proporcionaría fondos solo para equipos de defensa no letales, con la posible inclusión de sistemas de radar y chalecos antibalas.

La reunión con Rutte tuvo lugar un día después de que el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, participara en discusiones del mismo foro sobre cómo continuar apoyando al sector energético ucraniano ante los ataques de Moscú.

En Múnich, Motegi también se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con quien abordó la situación en torno a China y las políticas hacia Corea del Norte, incluyendo sus programas nucleares y de misiles, según otro comunicado de la Cancillería de Tokio.

También coordinaron la visita de la primera ministra Sanae Takaichi a Estados Unidos, prevista para marzo. EFE

