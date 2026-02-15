Israel dice que Hamás usa el hospital Naser gazatí de puesto militar tras denuncia de MSF

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El Ejército israelí aseguró este domingo que el grupo islamista Hamás usa el hospital Naser como "centro militar", después de que Médicos Sin Fronteras (MSF) anunciara que ha suspendido todas sus actividades no esenciales allí por, entre otros motivos, la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) poseen información de inteligencia que indica que el Hospital Naser está siendo utilizado como cuartel general y puesto militar para altos comandantes y operativos de Hamás en el sur de la Franja de Gaza", dice en un comunicado.

Para el Ejército israelí, la decisión de MSF llega "demasiado tarde" y es "una prueba más que refuerza la necesidad del desarme" de Hamás.

Desde que comenzó su ofensiva en Gaza, Israel ha venido denunciando periódicamente que Hamás usa los hospitales con fines militares, una afirmación negada por organizaciones como Human Rights Watch o la Organización Mundial de la Salud, así como por el propio grupo islamista.

MSF -que tendrá que dejar de operar en Gaza el 1 de marzo por las trabas de Israel- anunció la reducción de su actividad en el Naser por preocupaciones relacionadas con "la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las violaciones de la seguridad".

Entre estos incidentes incluye la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y un episodio reciente sobre el que existen sospechas de una posible vinculación a un movimiento armado, según MSF.

El hospital, el principal en el sur del enclave palestino, negó este domingo la presencia de grupos armados en sus instalaciones y urgió a MSF a retractarse de cualquier acusación al respecto, en un comunicado conjunto con el Ministerio de Sanidad de la franja.

En el comunicado, reconoció "amenazas y ataques por parte de individuos" durante los dos años de ofensiva bélica.

Según indicó el complejo hospitalario, allí había un grupo de "policía civil" con el mandato de "proteger a los pacientes y al personal médico, asegurar la infraestructura hospitalaria y prevenir la entrada armada" al centro médico. EFE