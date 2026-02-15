El Sudamericano Sub-20 reanuda sus partidos con el inicio del hexagonal

Asunción, 15 feb (EFE).- El descanso para las seis selecciones femeninas clasificadas al hexagonal final del torneo Sudamericano Sub-20 de fútbol termina este lunes, cuando la cita reanude sus partidos con tres compromisos.

El primero de ellos enfrenta a la anfitriona Paraguay ante la favorita Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores que se completaron de este evento y viene de caer, por primera vez tras seis duelos en este tipo de competiciones, ante su eterno rival, Argentina.

Posteriormente, la Albiceleste, también aspirante tras vencer a la Verdeamarela en la fase de grupos, se verá las caras ante su par de Venezuela, mientras que el compromiso entre Colombia y Ecuador cerrará esta primera jornada de la instancia final.

En el hexagonal presentará un cambio respecto a las condiciones de la fase de grupos: los partidos ahora no serán simultáneos, sino que se jugarán desde las 18.00 hasta las 22.00 horas locales en dos sedes: el estadio Luis Alfonso Giagni y la cancha principal del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Paraguay.

Estos horarios más atrasados beneficiarán a las jugadoras, que escaparán de la ola de calor que ha dejado temperaturas máximas de hasta 41 grados en el Área Metropolitana de Asunción en la última semana.

El Sudamericano Sub-20 reparte cuatro cupos al mundial de la categoría de Polonia, de septiembre próximo, y se disputará hasta el 28 de febrero.

-Paraguay-Brasil (18.00 horas locales)

-Argentina-Venezuela (20.00 horas locales)

-Colombia-Ecuador (22.00 horas locales). EFE