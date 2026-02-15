El Museo Británico elimina la palabra Palestina de las exposiciones de Oriente Medio

Londres, 15 feb (EFE).- El Museo Británico ha eliminado la palabra Palestina de las exposiciones sobre el antiguo Oriente Medio tras recibir quejas por el uso del término para describir regiones y civilizaciones que existían antes de su acuñación.

Los mapas y paneles informativos sobre el antiguo Egipto y los navegantes fenicios designaban la costa oriental del Mediterráneo como Palestina, y algunos pueblos eran descritos como "de ascendencia palestina", informa el diario 'The Telegraph'.

Los cambios se han realizado tras las inquietudes planteadas por Abogados del Reino Unido para Israel, una asociación voluntaria de letrados.

Tras las quejas, los conservadores reconocieron que el término no tenía "significado" como término geográfico histórico, una decisión que surge en medio del debate sobre las reivindicaciones ancestrales de tierras en la región.

Algunas exposiciones sobre Egipto se han modificado para eliminar las referencias a Palestina, y hay planes para garantizar que el término no aparezca en otros paneles informativos, agrega el diario.

En una carta a al director del museo, Nicholas Cullinan, el grupo de abogados afirmó que "aplicar un solo nombre -Palestina- retrospectivamente a toda la región, a lo largo de miles de años, borra los cambios históricos y crea una falsa impresión de continuidad".

"Además tiene el efecto multiplicador de borrar los reinos de Israel y Judea, que surgieron alrededor del año 1000 a. C., y de replantear los orígenes de los israelitas y el pueblo judío como si se derivaran erróneamente de Palestina, agregó.

La terminología elegida en los artículos descritos anteriormente implica la existencia de una región antigua y continua llamada Palestina", añadió el grupo.

Palestina se convirtió en un término geográfico común y neutral para la zona sur del Levante a finales del siglo XIX, pero el museo ahora ha aceptado que el término ha perdido su neutralidad original. EFE