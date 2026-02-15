Agencias

Eduardo Inda tras el desmentido de Chenoa: "Ya sabe lo que hay"

Centrada en sus diferentes trabajos tanto en la música como en la televisión, parecía que Chenoa no tenía tiempo para el amor desde que anunció su separación matrimonial en el año 2023. Sólo habían pasado 17 meses de su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas, una pandemia, y a pesar del profundo amor que se profesaban, decidieron poner punto y final a su historia. Pero su relación no terminó porque se han dejado ver en distintas ocasiones dando pie a la rumorología, con aclaraciones por parte de la cantante que ha confirmado que entre ellos ha quedado una bonita amistad.

Pero el pasado jueves el periodista Eduardo Inda anunciaba en 'El tiempo justo' que Chenoa volvía a estar enamorada. "Está ahora con un tipazo", comenzaba diciendo antes de afirmar con rotundidad que es sabedor del nombre y los apellidos de la nueva pareja de la artista de origen argentino. "Está con alguien que conozco y son muy felices", añadía. Por si esto fuera poco, desvelaba que la intérprete de 'Cuando tú vas' "está con un profesional de la medicina de primer nivel, es un fuera de serie". Chenoa negaba la mayor en cuestión de horas: "Ni ganas, o sea, es mentira", respondía a Europa Press.

Desmentido al que ha reaccionado el dueño de la exclusiva. Eduardo Inda defiende su información, no quita un punto ni añade una coma: "Yo dije lo que dije", afirma. Por eso cuando se le pregunta por las declaraciones de la ex de Bisbal es rotundo: "No tengo nada que decir". Con numerosas exclusivas a su espalda, Inda está tranquilo con la información que manejada y como deja claro: "Con mi conciencia sobre todo".

