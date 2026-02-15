Agencias

Dos muertos y un herido grave por una avalancha en el norte de Italia

(Actualiza con fin de la operación de rescate y número de muertos)

Roma, 15 feb (EFE).- Dos personas han fallecido y una se encuentra en estado grave tras ser alcanzadas por una avalancha mientras esquiaban fuera de pista este domingo en Courmayeur, en el norte de Italia, según informó el Servicio Alpino de Emergencias.

El alud se produjo esta mañana en el canal del Vesses, en la provincia de Valle de Aosta (norte), y sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores.

En un primero momento, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de un fallecido y a dos heridos en estado crítico que fueron trasladados de urgencia al hospital.

Uno de ellos falleció poco después de ingresar en el servicio de Urgencias, mientras que el único superviviente está siendo trasladado en condiciones "muy graves" al hospital Città della Salute-Molinette de Turín (norte).

La operación de socorro, que ya se ha dado por concluida, contó con un despliegue de 15 rescatistas, tres unidades caninas, dos médicos, dos helicópteros y dos ambulancias.

Aunque no se ha precisado el número total de afectados, medios locales estiman que el grupo original podría estar formado por entre tres y seis personas de nacionalidad francesa.

Por otro lado, este domingo se registró otra avalancha en la provincia de Trentino (norte), concretamente en la zona de Tesino, donde una persona quedó parcialmente sepultada pero logró ser rescatada por sus propios compañeros sin necesidad de asistencia médica.

Las autoridades mantienen la alerta por el riesgo de aludes en la zona alpina, agravados por las recientes nevadas y las fuertes rachas de viento en cotas altas. EFE

(vídeo)

EFE

