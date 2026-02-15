Cuba tendrá este domingo apagones simultáneos en el 54 % de su territorio

La Habana, 15 feb (EFE).- Cuba tendrá este domingo una nueva jornada de apagones, que afectarán de manera simultánea al 54 % de su territorio durante el horario "pico", el de mayor consumo de energía, según el pronóstico diario de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis de generación energética en la isla, agravada desde mediados de 2024, presenta uno de sus peores momentos con tasas que han llegado a superar el 60 % de afectación.

La grave crisis energética que tiene Cuba desde mediados de 2024 se ha complicado desde el mes pasado tras la caída del presidente Nicolás Maduro cuando EE.UU. cortó el suministro de crudo venezolano a la isla y además decretó la imposición de aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo al país caribeño.

Ante el desabastecimiento de combustible, el Gobierno cubano ha racionado la venta de combustible, y ha dispuesto un plan de emergencia que incluye -entre otras medidas- el teletrabajo, clases semipresenciales en las universidades y ha suspendido actividades como la Feria del Libro de La Habana, congresos internacionales y el Festival del Habano.

Las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía son las principales causas de la crisis energética de los últimos años, según reconoce el Gobierno cubano.

En tales circunstancias, La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de la tarde-noche de este domingo una capacidad de generación de 1.457 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.130 MW.

Esto supone que el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.673 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.703 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".

