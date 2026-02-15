Colombia cierra con un bronce en la Copa del Mundo de natación artística en Medellín

Medellín (Colombia), 15 feb (EFE).- Colombia cerró este domingo con broche de bronce su participación en la parada de la Copa del Mundo de natación artística en Medellín al ocupar el tercer lugar en la prueba de equipo acrobático en la que Estados Unidos se llevó el oro.

El equipo estadounidense se impuso con una puntuación de 176.2300 unidades, seguido de Kazajistán, que fue plata con 162.9951, mientras que Colombia aseguró el bronce con 161.3258 puntos, a menos de dos unidades del segundo lugar, en una de las finales más disputadas de la jornada.

La medalla confirmó el buen desempeño del conjunto anfitrión en el certamen organizado por World Aquatics, en el que también había conseguido una plata en el dúo mixto libre con Emily Minante y Gustavo Sánchez, quienes sumaron 204.0034 puntos, solo superados por los británicos Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin.

En el dúo femenino libre, Colombia volvió a quedar cerca del podio con Sara Castañeda, Melisa Ceballos Correa y Estefanía Roa Bernal, quintas con 216.5376 puntos, en una prueba ganada por el equipo de las rusas Mayya Doroshko y Aleksandra Shmidt, seguido de Francia y Eslovaquia.

La canadiense Audrey Lamothe fue una de las grandes figuras del certamen al ganar dos medallas de oro en las rutinas técnica y libre, mientras que México destacó en la jornada inaugural al conquistar el oro en la rutina técnica por equipos.

Durante los tres días de competencias, celebrados entre el viernes y el domingo, Medellín reunió a delegaciones de América, Europa y Asia en la primera parada del circuito, la primera que se disputa en Colombia y Suramérica.

La Copa del Mundo continuará con paradas en París, del 27 al 29 de marzo; Xi’an (China), del 1 al 3 de mayo; Pontevedra (España), del 29 al 31 de mayo, y concluirá con la Súper Final en Toronto (Canadá), del 19 al 21 de junio. EFE

