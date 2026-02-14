Agencias

Von der Leyen dice que el asesinato de Navalni fue "acto cobarde de un líder atemorizado"

Bruselas, 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni "fue un acto cobarde de un líder atemorizado", tras confirmarse la causa de su muerte por parte del Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

"Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea en un mensaje en X, donde añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un Estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas". EFE

