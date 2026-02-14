Von der Leyen dice que asesinato de Navalni fue "un acto cobarde de un líder atemorizado"

Bruselas, 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni "fue un acto cobarde de un líder atemorizado", tras confirmarse la causa de su muerte por parte de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

"Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales, donde añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos".

"Este es el verdadero rostro de la Rusia actual", señaló la política alemana desde la Conferencia de Seguridad en Múnich a la que atendió este fin de semana.

En el mismo mensaje, Von der Leyen honró "la memoria de Alexei Navalni y de todos aquellos a quienes la Rusia de (Vladimir) Putin ha silenciado violentamente a lo largo de los años".

En un comunicado conjunto, los cinco países europeos subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina.

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.

El líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia.

Los países afirman que utilizarán "todos los instrumentos políticos" a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia. EFE