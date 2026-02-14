Agencias

Von der Leyen dice que asesinato de Navalni fue "un acto cobarde de un líder atemorizado"

Guardar

Bruselas, 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni "fue un acto cobarde de un líder atemorizado", tras confirmarse la causa de su muerte por parte de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

"Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales, donde añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos".

"Este es el verdadero rostro de la Rusia actual", señaló la política alemana desde la Conferencia de Seguridad en Múnich a la que atendió este fin de semana.

En el mismo mensaje, Von der Leyen honró "la memoria de Alexei Navalni y de todos aquellos a quienes la Rusia de (Vladimir) Putin ha silenciado violentamente a lo largo de los años".

En un comunicado conjunto, los cinco países europeos subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina.

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.

El líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia.

Los países afirman que utilizarán "todos los instrumentos políticos" a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un estudio demuestra que los niños con obesidad infantil presentan una menor diversidad de bacterias en su microbiota

Investigadores han identificado variaciones específicas en los microorganismos intestinales asociadas al exceso de peso, señalando que una composición alterada podría indicar riesgo desde edades tempranas y abrir nuevas vías para estrategias personalizadas de prevención y tratamiento infantil

Infobae

Zelensky, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener valentía vale más que cualquier medalla"

El líder ucraniano cuestionó la exclusión del atleta de skeleton tras negarse a ocultar un homenaje a compañeros caídos en la guerra, remarcando el compromiso del país con la memoria, la justicia deportiva y la denuncia ante la agresión rusa

Zelensky, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener

Zelenski, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener valentía vale más que cualquier medalla"

El presidente ucraniano denuncia la exclusión de Heraskevych tras homenajear a víctimas del conflicto, cuestiona el papel del COI y resalta la importancia de la valentía frente a las sanciones, sosteniendo que el atleta no quebrantó normas

Zelenski, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener

La Eurocámara adopta nuevas medidas para proteger a los agricultores frente a prácticas comerciales desleales

Con el respaldo de una amplia mayoría, la nueva regulación impone obligaciones adicionales a los Estados miembro y empresas fuera de la Unión, facilitando la actuación conjunta de autoridades nacionales contra abusos en la cadena alimentaria transfronteriza europeas

La Eurocámara adopta nuevas medidas

Los apagones afectarán de forma simultánea el 56 % de Cuba este sábado

Infobae