Una gran manifestación contra las autoridades iraníes recorrerá este mediodía los aledaños de la CSM

Más de 100.000 personas, anticipan los organizadores, recorrerán a partir de este mediodía la ciudad de Múnich para protestar contra las autoridades iraníes en medio de la conferencia internacional de seguridad que se celebra esta semana, uno de los foros más importantes del año en política exterior.

El grupo Círculo de Múnich ha organizado esta marcha bajo la consigna "Derechos Humanos y Libertad para Irán: Solidaridad Internacional con el Pueblo Iraní" aprovechando la presencia de responsables políticos y militares de todo el mundo.

La ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, estima en más de 7.000 el número de muertos por la represión de las autoridades iraníes contra manifestantes antigubernamentales indignados por la precaria situación económica.

Los disturbios estallaron a finales de diciembre y alcanzaron su punto más violento los días 8 y 9 de enero. Aunque las protestas han remitido desde entonces, los activistas siguen contando muertos y temen que el número de muertos pueda aumentar.

Las autoridades iraníes admitieron en un momento la legitimidad de las quejas pero han achacado los disturbios a grupos organizados y financiados por Estados Unidos e Israel, así como facciones monárquicas desde el exilio. Como nota particular, el heredero del derrocado sah, Reza Pahlavi, ahora destacado opositor, también acude a la conferencia.

Las autoridades municipales de Múnich informaron de que se han registrado más de 15 manifestaciones adicionales relacionadas con la conferencia para el fin de semana.

Las protestas supondrán un aumento de trabajo para la policía. El recinto de la conferencia, el lujoso Hotel Bayerischer Hof en el centro de la ciudad, ya es una zona de alta seguridad con cierres de carreteras y controles policiales.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, que se inauguró el viernes y se extenderá hasta el domingo, se considera la principal reunión mundial de expertos en políticas de seguridad. Más de 60 líderes mundiales y alrededor de 100 ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa asisten a la 62.ª edición.