Un gran Munar cede ante un mejor Bublik en Róterdam

Después de cerca de tres horas de enfrentamiento y finalizado ya el día en el Ahoy Rotterdam, Alexander Bublik aseguró su paso a las semifinales del torneo ATP 500 al vencer al español Jaume Munar. El marcador final fue de 6-4, 6-7(4) y 7-6(3), resultado que deja a Bublik a un paso de la final, mientras que Munar se retiró a las puertas de una clasificación histórica. Según informó el medio, el encuentro se caracterizó por la intensidad y el sólido desempeño de ambos deportistas a lo largo de una jornada marcada por la igualdad.

El medio detalló que Munar buscaba avanzar en el certamen neerlandés con la esperanza de alcanzar su primer título ATP, mostrando un juego aguerrido y por momentos muy cercano a su mejor versión. Bublik, reconocido por su potente servicio, comenzó dominando desde el inicio y logró romper el saque del balear en el primer set. Munar generó cuatro oportunidades de quiebre durante ese tramo, pero la solidez del kazajo y la precisión con el servicio impidieron que el español pudiera concretar alguna.

En la segunda manga, el español volvió a tener opciones claras de romper el servicio rival, esta vez con tres oportunidades —una de set incluido— que tampoco consiguió capitalizar. Pese a no lograr aprovechar esas ventajas, Munar consiguió elevar su nivel en los momentos decisivos de la muerte súbita, lo que le permitió igualar el encuentro tras imponerse en el 'tie-break'.

La tensión continuó durante el tercer set, donde Munar consiguió romper el saque de Bublik en el tercer juego gracias a varios golpes de calidad. Sin embargo, el balear no pudo sostener la iniciativa y el kazajo igualó el marcador hasta 2-2. Desde ese instante, la incertidumbre se instaló sobre la pista, y ambos tenistas evitaron cualquier concesión relevante hasta llegar al último desempate, donde Bublik impuso nuevamente su juego.

Según consignó el medio, Bublik no solo mostró recursos inusuales en los momentos finales, sino también frialdad para evitar la remontada de Munar cuando la presión aumentó. Gracias a esas cualidades y a un saque que marcó diferencias a lo largo del día, el tenista de Kazajistán se ganó el derecho de disputar la penúltima ronda ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

La derrota dejó a Munar fuera de las semifinales después de una actuación en la que, si bien tuvo posibilidades para inclinar la balanza a su favor, la efectividad de Bublik en los puntos clave terminó decidiendo el encuentro. El balear despidió su participación con señales de progreso y rivalizando sobre igualdad durante largos pasajes del partido, aunque sin poder rematar sus oportunidades.

Reportó el mismo medio que el balance del encuentro reflejó un duelo marcado por la agresividad de Bublik y la resistencia de Munar, quien mantuvo la pelea hasta el desempate decisivo. Con esta victoria, el kazajo buscará continuar su avance frente a Auger-Aliassime, en un torneo donde las actuaciones y el desenlace de cada punto se han convertido en un foco de atención para los aficionados y analistas del tenis internacional.