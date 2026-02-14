Agencias

UA y Agencia de Energía Nuclear de la OCDE firman acuerdo para impulsar nuclear en África

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- La Unión Africana (UA) y la Agencia de la Energía Nuclear (AEN) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron un acuerdo para "impulsar la aplicación pacífica de la ciencia y la tecnología nucleares al desarrollo socioeconómico de África", informó este sábado la organización panafricana.

"El memorando de entendimiento establece un marco estructurado para la cooperación en materia de desarrollo de capacidades, el fortalecimiento regulatorio, la investigación y la innovación, así como la movilización de recursos técnicos y financieros en apoyo a la agenda de transición energética e industrialización de África", indicó la UA en un comunicado.

El pacto se firmó en los márgenes de la 39.ª Cumbre Ordinaria del organismo, que se celebra este fin de semana en Adís Abeba con la asistencia de una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno.

"Este memorando de entendimiento representa un paso estratégico hacia el fortalecimiento de la soberanía energética de África y el avance del uso pacífico de la energía nuclear como catalizador de la industrialización, la resiliencia y el desarrollo sostenible en todo nuestro continente", afirmó la comisionada de Infraestructura y Energía de la UA, Lerato D. Mataboge.

La organización destacó que, aunque África suministra entre un 15 y un 18 % del uranio extraído a nivel global, contribuye menos del 1 % a la generación mundial de energía nuclear.

Según la UA, este acuerdo busca "transformar esta brecha en una oportunidad para la generación de valor añadido a nivel doméstico, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología".

El pacto tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de renovación sujeta a revisión.

Sudáfrica fue el primer país de África subsahariana en incluir la energía nuclear como fuente de producción eléctrica, de la cual ahora este tipo de energía representa aproximadamente un 5 % a nivel nacional.

En el continente, una veintena de países encaminan o exploran su transición energética con el desarrollo de la energía nuclear, una solución que podría aliviar la creciente crisis eléctrica causada por el aumento demográfico, pero que requiere vencer una serie de desafíos financieros, logísticos o ambientales para que resulte una fuente útil y segura.

Algunos de estos países son Egipto -que está construyendo su primera planta nuclear, de 4,8 GW- y Argelia, Etiopía, Kenia, Ghana, Marruecos y Nigeria, que tienen también planes concretos. EFE

