Trump dice que cambio de régimen en Irán sería "lo mejor" y eleva presión militar

Washington, 13 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que un cambio de régimen en Irán sería "lo mejor que podría pasar", en una de sus declaraciones más claras a favor de reemplazar al actual liderazgo clerical del país persa, en medio de las tensiones por el programa nuclear iraní.

"Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas", sostuvo Trump al referirse a las autoridades iraníes.

El mandatario no precisó a quién le gustaría ver al frente de Irán, aunque aseguró que "hay personas" que podrían asumir el poder si se produjera una transición política.

Hasta el momento, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, no ha respondido públicamente a las declaraciones de Trump, que se producen en un contexto de renovada presión de Washington para que Teherán acepte un nuevo acuerdo que limite su programa nuclear.

En paralelo, Estados Unidos envió un segundo portaaviones a Oriente Medio como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Irán y forzar avances en las negociaciones.

El despliegue refuerza la presencia militar estadounidense en la región y eleva la tensión diplomática en un momento clave para el futuro del pacto nuclear. EFE

