Sandinistas rinden homenaje a guerrillera que tendió trampa amorosa a un general de Somoza

San José, 14 feb (EFE).- El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua rindió homenaje este sábado a la guerrillera y diplomática Nora Astorga, quien en marzo de 1978 tendió una trampa amorosa al general Reynaldo Pérez Vega - hombre de confianza del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle- y que fue asesinado por un comando sandinista.

Dirigentes de la Juventud Sandinista, el brazo juvenil del FSLN, conmemoraron el 38 aniversario de fallecida de Astorga, que murió de cáncer a los 39 años cuando era embajadora de Nicaragua ante las Naciones Unidas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Los sandinistas, junto a familiares de Astorga, acudieron al cementerio de Managua, donde reposan los restos de la mujer a quien el Gobierno de Estados Unidos negó el beneplácito como embajadora de Nicaragua ante la Casa Blanca.

En 1984, el Gobierno estadounidense la rechazó como embajadora de su país en Washington, bajo el argumento de que durante la insurrección sandinista había participado en la muerte del general nicaragüense, muy cercano al dictador Somoza Debayle, y quien presuntamente, según los sandinistas, era informante de la CIA.

"El día de hoy nos convocamos en este camposanto a conmemorar 38 años del paso a la inmortalidad de nuestra heroína Nora Josefina Astorga Gadea. Hoy, a 38 años, esta juventud le rinde homenaje y le dice presente, le dice que estamos cumpliendo su sueño, el de ella, y de tantos héroes y mártires", declaró Russel Dávila, de la Juventud Sandinista, durante el acto.

Por su lado, Alberto Alvarado Astorga, uno de sus hijos, agradeció al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por recordar siempre a su madre.

Nora Astorga, abogada de profesión, fue una guerrillera sandinista que participó el 8 de marzo de 1978 en el asesinato del general somocista Reynaldo Pérez Vega y, tras la caída de la dictadura de Somoza, presidió los Tribunales Populares Antisomocistas.

También fue nombrada viceministra de Relaciones Exteriores y luego fue embajadora de Nicaragua en la ONU.

El cuerpo del general Pérez Vega, quien era uno de los militares de confianza de los Somoza, fue encontrado degollado y tapado con la bandera sandinista en el dormitorio de la casa que ocupaba Nora Astorga, quien mantuvo con él una velada amorosa con el fin de darle muerte.

Astorga murió de cáncer el 14 de febrero de 1988 a la edad de 39 años, cuando era vicepresidenta de la Asamblea General de la ONU. EFE