Rubio: "No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra"

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este sábado que EE.UU., que media entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, no sabe si Moscú negocia seriamente para acabar con ese conflicto, aunque Washington debe poner a prueba al país del presidente Vladímir Putin.

"No lo sabemos. No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra. Ellos dicen que sí", dijo Rubio en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde apuntó que su país va a seguir poniendo a prueba la voluntad negociadora de Moscú. EFE

