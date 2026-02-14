'Reanimal', el arte de sobrevivir en compañía a un mundo de pesadilla

Javier Picazo Feliú

Madrid, 14 feb (EFE).- 'Reanimal' no necesita diálogos sesudos, cinemáticas efectistas o violencia para provocar terror, le basta con presentar una dirección de arte sobresaliente y una mecánica de sigilo cooperativo con una atmósfera opresiva. Un juego que llega a todas las consolas como evolución de la fórmula con la que los suecos de Tarsier Studios revolucionaron el género tras su exitoso ‘Little Nightmares’.

El título propone un juego de terror psicológico, angustioso, lleno de puzzles que deben resolverse sobre la marcha y con cierta habilidad a los mandos, en una mecánica de acierto y error constante. En la pantalla, dos hermanos rodeados de misterio que deberán ingeniárselas para salir vivos en un mundo de pesadilla.

Un juego que parece una continuación de otros títulos del género como ‘Little Nightmares’ o ‘Limbo’ al usar, con maestría, la oscuridad, las luces, los sustos, o los niños como protagonistas y dejar la sensación permanente de que siempre hay algo escondido detrás de cualquier esquina. Algo siempre gigante y espeluznante imposible de evitar.

‘Reanimal’ puede jugarse perfectamente en solitario, ya que el otro personaje en pantalla está bien manejado por la IA del juego, pero donde se disfruta al máximo es en cooperativo, ya sea online o con otro mando. Para avanzar es imprescindible colaborar, ya sea para llegar a una zona elevada o activar algún mecanismo, lo que une ante la adversidad a ambos jugadores y les hace imprescindibles.

Un título añade como novedad algo de acción para aumentar el ritmo y eleva a su máxima expresión la mecánica de esconderse, encontrar una llave para proseguir, usar una pieza en un engranaje o escapar de una persecución.

Los gráficos, bien detallados y con una iluminación sobresaliente, destacan y ayudan a crear la atmósfera de una isla llena de sorpresas. Hay bosques, alcantarillas, trenes, zonas con agua, paisajes oníricos y surrealismo terrorífico en cada uno de ellos.

Completar la aventura lleva alrededor de seis horas y su viaje hacia la locura va ‘in crescendo’, con un arranque de descubrimiento y misterio, y un final desbocado y grotesco. Los controles son los habituales del género, con un botón para encender un mechero y salvar la oscuridad o para correr o saltar, intuitivos y aptos para todos, mientras que la música y los efectos sonoros cumplen con nota, siendo una antesala perfecta a los momentos de mayor tensión.

Por desgracia 'Reanimal' deja en boca una sensación de 'déjà vu' constante, sobre todo para aquellos que hayan jugado este tipo de juegos, al clavar la atmósfera y la mecánica de otros títulos de este mismo estudio, con lo que puede parecer que es un lanzamiento para estirar un chicle que, a pesar de ser extraordinario, ha perdido sabor.

Eso sí, para aquellos que no hayan jugado nunca a este género decir que tienen ante sus manos uno de esos juegos que marcan. Quizás porque está repleto de esos momentos que quedan grabados en el recuerdo y esa sensación, única, de haber escapado, con ayuda de tu compañera, de una pesadilla de la que es imposible despertar. EFE

