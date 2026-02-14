Agencias

Los suelos franceses ya no absorben más precipitaciones, advierten las autoridades

París, 14 feb (EFE).- La tasa de humedad en Francia nunca fue tan elevada desde que en 1959 empezó a registrarse ese dato, lo que implica que los suelos franceses ya no absorben más precipitaciones, agravando aún más las actuales inundaciones.

"Los suelos han perdido completamente su capacidad de absorción. Por eso, si llueve, esa agua termina directamente en los ríos, lo que alimenta permanentemente las actuales inundaciones", alertó en declaraciones a 'BFMTV', Lucie Chadourne-Facon, directora del organismo público de vigilancia de inundaciones, 'Vigicrues'.

Tras el paso del temporal 'Nils' en Francia, que ha dejado al menos dos víctimas mortales, las autoridades anunciaron que dos departamentos del país, el de la Gironda y el Lot-et-Garonne, están en alerta roja, la más elevada en una escala de cuatro.

Otros 28 departamentos de la Francia metropolitana -de un total de 96- estaban además en alerta naranja, la segunda más grave, por diferentes riesgos meteorológicos (inundaciones, vientos, avalanchas de nieve...)

Paralelamente, la Prefectura de los Pirineos Orientales (sureste) decretó la suspensión de un partido de rugby de primera entre el Perpiñán y el Pau, por la alerta naranja en la zona debido a las ráfagas de vientos considerados violentos.

Durante el viernes, los hogares sin electricidad en Francia llegaron a los 500.000, cifra que se ha ido reduciendo poco a poco. EFE

