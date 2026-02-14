Las actrices Consuelo Duval y Giselle Kuri se comprometen con serie mexicana 'Bodas S.A.'

David Álvarez

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La celebración de las bodas es uno de los negocios más antiguos del mundo, aunque en muchas partes, como en México, cada año descienden su número, debido al cambio cultural de las nuevas generaciones que ya no se sienten representadas con esta unión, expresa el reparto de la nueva serie mexicana 'Bodas S.A.'

"No hay edad para casarte como no la hay para tener una casa. Las bodas y el matrimonio en sí han ido evolucionando, no tienen necesariamente que ser tan tradicionales (...) El amor siempre va a existir, pero sí prefiero separar el amor del matrimonio", explica Giselle Kuri en entrevista con EFE.

Consuelo Duval y Kuri interpretan a lo a largo de diez capítulos a una madre (Silvia) e hija (Fannie) que se dedican a organizar bodas de lujo, aunque Fannie busca separarse de la compañía familiar para montar su propio negocio, sin embargo, las frescas ideas de Fannie terminan siendo el as bajo la manga de la progenitora.

Para Duval, conocida por talento como dobladora de personajes animados o sus proyectos de comedia con el humorista Eugenio Derbez, entender a los más jóvenes es la clave de todo negocio y las nuevas tendencias.

"Esta serie es sobre ese momento en el que ya habías dado por hecho lo que era tu vida y te das cuenta de que lo que estás planeando y proponiendo en el trabajo está a destiempo con las nuevas generaciones", reflexiona sobre los constantes cambios en los modelos de negocio, incluso en los que rodean al amor y el compromiso.

Bodas a tres, uniones que no son únicamente entre hombres y mujeres son las variantes que han logrado que las bodas sean cada vez "más avanzadas", argumenta Kuri, aunque su compañera de reparto le recuerda que estas uniones aún siguen rigiéndose por las fuerte tradiciones mexicanas.

“Las bodas en México son una tradición importantísima, desde 'la víbora de la mar' (juego mexicano), entregar el ramo, quitarte la bandita para los hombres. Es algo que ya tiene una historia importante y de repente ves que eso cambia completamente con las nuevas generaciones”, apunta Duval.

Aunque la serie está centrada en las 'wedding planners' y sus peripecias, lo cierto es que en la mayoría de estas uniones hay otro pilar, que es la religión Católica, la cual cuenta cada vez más con menos feligreses y está más necesitada de este tipo de eventos.

"Para la Iglesia y los sacerdotes, con todo el respeto, es un negociazo que casen a la gente", apuntala Kuri.

La intérprete es consciente de lo importante que es para muchas familias que la misa sea oficiada por un sacerdote, sin embargo, enfatiza, los curas también pueden ser “corrompibles”.

‘Bodas S.A.’ se estrena este viernes en la plataforma de streaming ViX. EFE

(foto)