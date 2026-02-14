La australiana Jakara Anthony, primera campeona olímpica en baches dual

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La esquiadora australiana Jakara Anthony se convirtió este sábado en la primera campeona olímpica de la historia en la modalidad de baches dual (dual moguls) en esquí acrobático, estrenada en los presentes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia).

Este formato de eliminatorias directas en el que dos esquiadores en pistas paralelas combinan técnica, saltos y velocidad en carreras de menos de 30 segundos, coronó a su primera campeona, la australiana Anthony, medalla de oro en los Juegos de Pekín 2022.

La esquiadora 'aussie' se impuso con claridad en la final a la estadounidense Jaelin Kauff, medalla de plata, a la que ganó con una puntuación de 20-15 en la pista de Livigno, de 250 metros de longitud y con un desnivel de 28 grados.

El bronce fue también para la estadounidense Elizabeth Lemley, que pese a sufrir una aparatosa caída en las semifinales contra Anthony, se impuso a la francesa Perrine Laffont y consiguió subirse al podio.