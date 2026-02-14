Agencias

Hallan ADN desconocido en la propiedad de madre de periodista desaparecida en EEUU

Guardar

Washington, 13 feb (EFE).- Las autoridades del Condado de Pima informaron este viernes que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, ni a personas en contacto cercano con ella en su propiedad.

Según el Departamento del policía local, los investigadores trabajan para determinar a quién pertenece el material genético, aunque no revelaron el lugar exacto donde fue hallado.

El hallazgo surge en medio de la investigación en curso, en la que el departamento continúa recabando pruebas, incluyendo videos que podrían estar relacionados con el caso.

Las autoridades indicaron que enviarán un mensaje adicional a los residentes del vecindario de Guthrie a través de la aplicación Neighbors (vecinos) para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad.

Asimismo, el equipo de mantenimiento de piscinas fue visto hoy en la casa de Guthrie, según confirmó el gerente general de la empresa, Ken Kingan. Se trata de la primera visita de la compañía a la propiedad, realizada a petición de la familia, y con la presencia del Departamento del Sheriff durante el servicio.

Las investigaciones siguen abiertas mientras las autoridades intentan establecer si el ADN encontrado tiene relación con el caso y buscan más pistas que permitan esclarecer los hechos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Seguridad Nacional de EE.UU. entra en cierre parcial sin reapertura en el horizonte

Infobae

El Congreso de Perú convoca un pleno extraordinario este martes para debatir la moción de censura contra Jerí

El jefe del Legislativo peruano ha formalizado una sesión especial tras reunir las firmas requeridas, en respuesta a señalamientos por reuniones secretas entre el mandatario y un empresario extranjero, justo antes de los comicios generales de abril

El Congreso de Perú convoca

Canciller argentino habla con su par chino de ampliar exportaciones y nuevas inversiones

Infobae

Bogotá asegura que no requiere asistencia internacional por la emergencia ante inundaciones y un frente frío

El Ejecutivo colombiano subraya que el país mantiene el control operativo ante las recientes afectaciones por lluvias, enfatizando que los recursos nacionales resultan suficientes y se mantiene la vigilancia ante cualquier agravamiento, según un comunicado oficial

Bogotá asegura que no requiere

Wang Yi elogia la "histórica" visita de Starmer, que "reinicia" relación China-Reino Unido

Infobae