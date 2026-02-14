Ecuador innova con rosas multicolores y con destellos para conquistar a los jóvenes

Colores poco habituales y efectos llamativos en las rosas ecuatorianas buscan atraer al público más joven, en el contexto de un mercado internacional donde la demanda por flores innovadoras y distintivas ha cobrado fuerza los últimos años. Según informó la agencia EFE, parte de la estrategia del sector florícola de Ecuador, tercer país exportador mundial de rosas, consiste en desarrollar variedades inéditas y apostar por técnicas de coloración y acabado que permitan diversificar la oferta y captar la atención de consumidores de entre 20 y 30 años, quienes muestran inclinación por productos fuera de lo tradicional.

Las fincas florícolas, entre ellas Mystic flower en la localidad de Cayambe cerca de Quito, han incorporado métodos que incluyen desde la coloración individualizada de cada pétalo —logrando rosas multicolores como un arcoíris en una sola flor— hasta la aplicación de efectos brillantes y acabados aterciopelados. EFE detalló que este tipo de productos emplean en algunos casos un químico no tóxico para la flor, que si bien resulta invasivo, permite la variedad cromática deseada. Una explicación brindada por Jhon Jiménez, gerente de Operaciones Postcosecha de Mystic flower, resalta la importancia de seleccionar rosas ‘Mondial’ en estado de madurez fisiológica óptima para lograr rosas afelpadas, utilizando procesos de inmersión o absorción, y luego fijando una especie de polvo proveniente de productos agroecológicos mediante una goma especial.

El medio EFE reportó que producir una rosa con acabado aterciopelado implica un costo de entre 40 y 50 centavos de dólar, con precios de venta que pueden llegar hasta los dos dólares dependiendo del destino y canal comercial. El proceso logístico total toma unos veinte días antes de llegar al consumidor final, quien, de acuerdo a los cuidados, puede mantener la flor entre 8 y 12 días en un florero.

Las flores tinturadas representan entre el 5 % y el 6 % de la producción semanal en fincas como Mystic flower, donde las cifras totales alcanzan entre 1,3 y 1,5 millones de rosas cada semana. Jiménez precisó, según recogió EFE, que si bien el producto innovador es preferido por los jóvenes, el segmento de mayor edad tiende a elegir variedades tradicionales, sobre todo las rosas rojas durante la temporada de San Valentín.

La innovación también se ha extendido a especies de temporada como el eringium, que en su estado natural muestra tonos verdes, blancos y azulados, pero que mediante coloración especial puede transformarse en flores fucsias, rojas e incluso plateadas con destellos. EFE recogió que este tipo de flor puede preservarse en un florero entre uno y dos meses, y que el mayor mercado para este tipo de flores tinturadas es Estados Unidos.

El sector trabaja constantemente para identificar nuevas tendencias de la mano de las preferencias de los clientes. “La gente pide nuevas tendencias. Les presentamos algo y ellos nos van dando idea de lo que quieren”, explicó Jiménez a EFE, puntualizando que este dinamismo en la creación de productos está directamente motivado por la demanda de los consumidores jóvenes.

Las proyecciones de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores) recabadas por EFE indican que el volumen exportado de flores ecuatorianas podría incrementarse desde las 37.000 toneladas despachadas en la campaña de San Valentín 2025 hasta unas 39.000 toneladas en la temporada actual, distribuidas tanto por vía aérea como marítima. Pese al aumento en cantidad, se prevé una reducción en los ingresos, estimando un rango entre 274 y 276 millones de dólares frente a los 282 millones obtenidos en 2025. Este descenso se relaciona principalmente a la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel del 15 %, que se suma al 6,8 % existente previamente, impactando sobre la rentabilidad de las exportaciones.

Este panorama exige a los productores ecuatorianos buscar fórmulas que permitan mantener su posicionamiento internacional, adecuando sus sistemas de producción a las nuevas exigencias y tendencias de consumo detectadas por los responsables del sector, tal como detalló la agencia EFE.