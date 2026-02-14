Agencias

Buscan a una pareja desaparecida en Portugal en una zona muy afectada por temporales

Guardar

Lisboa, 14 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad portuguesas buscan este sábado a una pareja de 68 y 65 años de edad que desapareció esta semana en el municipio de Montemor-o-Velho, en el centro del país y una de las zonas más afectadas por los últimos temporales.

Una fuente del Comando Territorial de Coímbra de la Guardia Nacional Republicana (GNR) informó hoy a EFE de que los familiares contactaron con la pareja por última vez el 10 de febrero y que este viernes dieron la alerta por su desaparición, activando el dispositivo de búsquedas.

En una rueda de prensa, el comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, precisó este sábado que no tienen información sobre su situación y que "continúan realizando búsquedas para intentar entender, junto con la GNR, lo que está pasando".

"Estamos todavía intentando entender (la situación). Tenemos equipos en el terreno y junto con la GNR se está trabajando para entender lo que está ocurriendo, pero no tenemos más información", recalcó.

Montemor-o-Velho, así como las localidades próximas de Coímbra y Soure, han estado en el centro de atención después de que el río Mondego, que pasa por esas zonas, se desbordara esta semana y causara varias inundaciones.

Los temporales de las últimas semanas han causado múltiples destrozos materiales en todo Portugal y han causado varios muertos.

Según las últimas cifras suministradas por la ANEPC a EFE, siete personas han fallecido por causas directas y hay al menos seis muertes indirectas registradas durante las labores de reconstrucción tras las borrascas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España asegura que el 2% del PIB satisface plenamente los requisitos de la OTAN para combatir las amenazas

El gobierno español destaca su compromiso total con la alianza militar occidental tras alcanzar el objetivo de inversión nacional recomendado, subrayando el papel como socio confiable y la contribución estratégica a la seguridad continental y el respaldo a Ucrania

España asegura que el 2%

Alemania insta a los países europeos a ahorrar para incrementar gasto en defensa hasta 5 %

Infobae

El Kremlin rechaza las acusaciones europeas de que Navalni fue envenenado en prisión

Infobae

Vox replica a Mañueco que "las condiciones de los pactos las pondrán los castellanoleoneses"

Carlos Pollán responde a las declaraciones de Mañueco sobre el control de futuros acuerdos tras el 15 de marzo, critica su gestión con el sector agrícola e industrial y defiende el apoyo directo de su partido a las recientes protestas rurales

Vox replica a Mañueco que

Pinheiro se cae en la primera manga del eslalon y Brasil no ganará un segundo oro

Infobae