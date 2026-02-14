Arrestan por estafa millonaria a exdirectora del consorcio armamentista ruso Kaláshnikov

Moscú, 14 feb (EFE).- La Justicia rusa arrestó por abuso de poder a la exdirectora del consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, en el marco de una causa penal sobre robos multimillonarios durante el cumplimiento del pedido estatal de Defensa, según informaron hoy las autoridades.

"Durante las investigaciones previas de la causa penal sobre una estafa multimillonaria en el marco del cumplimiento del pedido estatal de Defensa fue detenida la exdirectora de compras y logística del consorcio Kaláshnikov, Xenia Graschenkova", informó una fuente policial a la agencia rusa TASS.

La exdirectora de Kaláshnikov fue acusada de "abuso de poder durante el cumplimiento del pedido estatal de Defensa que conllevó a graves consecuencias".

La causa penal fue incoada en noviembre de 2025, señaló la agencia.

Según la información publicada en el portal oficial del Tribunal Zamoskvoretski de Moscú, que dictó la medida cautelar, Grashenkova fue arrestada por un plazo de dos meses.

Las fuentes policiales comentaron a TASS que por este delito la acusada podría enfrentar una pena de hasta diez años de cárcel.

Tras la reelección en 2024 del presidente ruso, Vladímir Putin, se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa. EFE