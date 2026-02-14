Agencias

Almeyda, sobre su expulsión: "Es una injusticia. Fui expulsado de manera vergonzosa"

Sevilla, 14 feb (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, que vio la tarjeta roja directa en el partido contra el Alavés, que terminó 1-1, afirmó que fue "una injusticia" y que fue expulsado "de manera vergonzosa".

El técnico bonaerense pidió "disculpas" a su "familia, en especial" a su "madre que lo ve todo de Argentina, y a la afición por la reacción" que tuvo "tras la expulsión", cuando por unos momentos se negaba a abandonar la zona técnica tras haberle sido mostrada la tarjeta roja.

"Considero que es una injusticia. Quiero justicia porque fui expulsado de manera vergonzosa y pierdo la cabeza ante una injusticia. Él (el árbitro) no sabía si el que había hablado era yo, y era otro, no debería ser tan fácil expulsar a un entrenador. Si digo que una falta no es y apoyo mi cabeza en la banca, no puedo ser expulsado", relató sobre la acción que le costó la tarjeta roja.

