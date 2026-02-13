Agencias

VÍDEO: Despega el Falcon 9 con la nave Dragon que llevará a la astronauta europea Sophie Adenot a la Estación Espacial

La misión Epsilon, liderada por la astronauta francesa Sophie Adenot junto a colegas de la NASA y Roscosmos, inicia una estancia de nueve meses en órbita, donde realizarán experimentos científicos europeos y tareas clave en la Estación Espacial Internacional

El nombre de la misión, Epsilon, fue escogido por la astronauta francesa Sophie Adenot para rendir homenaje al impacto de las contribuciones individuales y la unión de múltiples esfuerzos en la exploración espacial. De acuerdo con Europa Press, la nave SpaceX Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9 y tripulada por la Crew-12, despegó este viernes desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, a las 11:15 horas (horario español), 05:15 horas locales. El principal objetivo del vuelo consiste en trasladar a los astronautas Sophie Adenot (Agencia Espacial Europea – ESA), Andrei Fedyaev (Roscosmos), Jack Hathaway y Jessica Meir (NASA) a la Estación Espacial Internacional, donde permanecerán durante aproximadamente nueve meses realizando experimentos científicos y colaborando en el mantenimiento y la operación de la estación.

Europa Press detalló que tanto Sophie Adenot como Jack Hathaway, ambos con experiencia previa en el ámbito de la aviación como pilotos de pruebas, participan en su primer vuelo espacial. Por otro lado, Jessica Meir asume el rol de comandante y experimenta su primer viaje en la nave Dragon, mientras que Andrei Fedyaev, especialista de misión, se convierte en el primer cosmonauta en volar dos veces en una cápsula de SpaceX. La tripulación de la Crew-12 se integrará a las expediciones 74 y 75 de la estación orbital y su permanencia, estimada en nueve meses, contempla la ejecución de experimentos científicos europeos, investigaciones médicas, tareas de observación terrestre y labores operativas cruciales para la supervivencia y sostenibilidad de la infraestructura en órbita.

Entre las particularidades de esta misión, destaca la tradición de que cada astronauta de la ESA seleccione el nombre y el parche distintivos de su viaje. Según publicó Europa Press, Sophie Adenot eligió “Epsilon” como denominación, siguiendo la costumbre francesa de vincular los nombres de las misiones tripuladas a cuerpos celestes. La letra épsilon es la quinta del alfabeto griego y coincide con la quinta estrella más brillante de la constelación de Leo, además de rendir homenaje a los cinco astronautas de carrera de la promoción 2022 de la ESA. Adenot y el español Pablo Álvarez, junto a Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber, culminaron la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania, graduándose como astronautas el 22 de abril de 2024.

El motivo del parche de Epsilon, según consignó Europa Press, centraliza la figura de un colibrí, elegido por su función fundamental en los ecosistemas a pesar de su reducido tamaño, en analogía con el valor de las pequeñas acciones conjuntas en las grandes empresas colectivas. Complementan el diseño varios puntos diminutos en el borde del emblema —simbolizando las múltiples aportaciones— y cinco estrellas en reconocimiento a la promoción de astronautas de 2022. Tres de los puntos, de color azul, blanco y rojo, hacen alusión a Francia, país de origen de Adenot, así como a los destinos de exploración predilectos de la ESA: la Tierra, la Luna y Marte. Otras líneas y formas integradas en el parche refuerzan la idea de una misión unida por objetivos científicos y de exploración, con referencia a la belleza natural del planeta como fuente de motivación para este tipo de proyectos.

En cuanto a los preparativos del lanzamiento, Europa Press reportó que la tradición dicta que cada miembro de la tripulación elija las canciones que sonarán en el trayecto hacia la plataforma de despegue. Adenot seleccionó tres temas: ‘Happy’ de Pharrell Williams, ‘I’m Good (Blue)’ de David Guetta y Bebe Rexha, y ‘Valhalla Calling’ de Miracle of Sound y Peyton Parrish. Según declaró la astronauta de la ESA a Europa Press, la primera canción refleja su “filosofía de vida”; la segunda transmite “buenas vibraciones” y resulta adecuada para “un viaje nocturno”, mientras que la última simboliza una “llamada a la aventura” que la ha acompañado en cada inicio de entrenamiento de actividades extravehiculares.

En los minutos previos al lanzamiento, los astronautas saludaron a familiares, amigos y simpatizantes al salir del Cuartel de la Tripulación de Astronautas en el Edificio de Operaciones y Control Neil A. Armstrong del Centro Espacial Kennedy, continuando con una tradición que remonta a las misiones Apolo, según reportó Europa Press. El inicio formal de la misión se marcó cuando la Crew-12 se embarcó en la cápsula Dragon, la cual requerirá más de un día para llegar y acoplarse a la Estación Espacial Internacional.

De acuerdo con la información compartida por Europa Press, Sophie Adenot es la primera astronauta en volar de la promoción de 2022, un hecho significativo dentro del entorno europeo por el avance que representa en la participación de profesionales de la ESA en misiones orbitales internacionales.

Durante la misión Epsilon, Adenot asume responsabilidades relacionadas con experimentos de origen europeo, investigación médica y la utilización de instrumentos de observación de la Tierra, además de colaborar en el soporte operativo y de mantenimiento que requiere la estación. Europa Press indicó que estas tareas forman parte de la contribución científica de la expedición y del objetivo de fomentar el regreso de conocimientos útiles para afrontar los desafíos en la Tierra.

