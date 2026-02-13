Agencias

Un muerto en Odesa en un ataque ruso que alcanza infraestructura energética en Mikoláyiv

Kiev, 13 feb (EFE).- Un nuevo ataque ruso nocturno con drones de larga distancia mató a una persona en un puerto de la región Odesa y alcanzó infraestructura energética en la vecina de Mikoláyiv, según han informado las autoridades ucranianas.

Otras seis personas han resultado heridas en la región de Odesa, según ha explicado el ministro de Desarrollo ucraniano, Oleksí Kuleba. Uno de los heridos está en estado grave.

Varios vagones de cargo han sido alcanzados en el puerto afectado de esta región del sur de Ucrania, según Kuleba, que informó además de daños en infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk, en la zona centro-este del país.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en el ataque contra el conjunto de Ucrania un total de 154 drones de larga distancia, de los que 111 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Otros 22 drones impactaron en 18 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el recuento. EFE

