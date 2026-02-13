Trump considera que el presidente israelí debería estar "avergonzado" por no indultar a Netanyahu

Donald Trump sostuvo que la falta de indulto para Benjamin Netanyahu por parte del presidente israelí Isaac Herzog responde a cálculos de poder y no a criterios de justicia, afirmando que el mandatario israelí debería sentirse avergonzado por no haber concedido esa petición. El expresidente de Estados Unidos hizo estas declaraciones durante un encuentro con los medios tras recibir en Washington al jefe del Gobierno israelí. De acuerdo con la información publicada por 'The Times of Israel', Trump subrayó la importancia del poder de indulto presidencial en Israel y criticó abiertamente a Herzog por no ejercerlo en este caso.

Según consignó el medio, Trump remarcó que Herzog ha utilizado anteriormente la facultad de indulto en cinco ocasiones distintas y sostuvo que en el caso de Netanyahu “no quiere hacerlo porque supongo que perdería su poder”. Aseguró que “debería concederlo” y añadió que el pueblo israelí debería incitar al presidente a tomar esta decisión. Trump expresó públicamente: “Tiene un presidente que se niega a concederle el indulto. Creo que ese hombre debería avergonzarse de sí mismo. El presidente de Israel, el principal poder que tiene es el poder de conceder indultos y no lo hace”.

El exmandatario estadounidense reiteró sus elogios hacia Netanyahu, a quien consideró “un muy buen ministro en tiempos de guerra”, en referencia a la situación actual de Israel. También se refirió a la gestión del primer ministro tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 y evitó responsabilizarlo directamente por lo ocurrido, afirmando que “supongo que todos son responsables” y que “nadie más habría previsto” un ataque “sorpresa”. De este modo, trató de eximirlo de culpa en los fallos de seguridad previos al ataque.

Desde la oficina presidencial israelí, la reacción ante las declaraciones de Trump llegó mediante un comunicado replicado por 'The Times of Israel', donde aseguraron que Isaac Herzog aún no ha adoptado una decisión respecto a un eventual indulto para Benjamin Netanyahu. La justificación ofrecida se basó en la necesidad de obtener previamente un dictamen jurídico emitido por el Ministerio de Justicia, tal como exige la normativa israelí. En el texto se recordó que “Israel es un Estado soberano regido por el imperio de la ley”, por lo que cualquier decisión en este sentido debe seguir el cauce legal estipulado y no responder a presiones externas o internas.

El comunicado difundido en nombre del presidente de Israel añadió que “solo una vez completado ese proceso, el presidente Herzog considerará la solicitud de acuerdo con la ley, los mejores intereses del Estado de Israel, guiado por su conciencia y sin ninguna influencia de presiones externas o internas de ningún tipo”. Además, la presidencia israelí expresó su reconocimiento al presidente estadounidense, refiriéndose a su “importante contribución al Estado de Israel y a su seguridad”.

Netanyahu permanece bajo la lupa judicial desde hace varios años, enfrentando diversas investigaciones y juicios relacionados con presuntos delitos de fraude y aceptación de sobornos. Pese a las causas judiciales abiertas, Netanyahu logró regresar al poder en Israel para un sexto mandato ya en la etapa final de 2022, según detalló 'The Times of Israel'.

La presión pública ejercida por Trump añade un elemento internacional a la controversia nacional sobre el posible indulto, al tiempo que vuelve a poner bajo foco el debate sobre el alcance y el uso de la prerrogativa presidencial en Israel. La situación judicial y política de Netanyahu sigue generando controversia tanto en el entorno político local como en el escenario internacional.