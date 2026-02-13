Taiwán financiará y equipará el primer hospital oncológico público de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Taiwán construirá en la capital guatemalteca un hospital especializado en oncología, un proyecto que incluye el equipamiento técnico y la capacitación del personal médico local, informaron este viernes fuentes oficiales.

El convenio para la ejecución del centro sanitario fue suscrito por la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chun-Fei Chang, y el ministro de Salud guatemalteco, Joaquín Barnoya, en un acto que contó con la presencia del presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León.

Durante la firma, Barnoya destacó que este proyecto permitirá a Guatemala dar un paso histórico en el control del cáncer, al cerrar una de las brechas más críticas del sistema público: la falta de acceso a tratamientos especializados.

El ministro explicó que el sistema de salud actual carece de servicios de radioterapia, una carencia que este hospital busca solventar. Para ello, la cooperación taiwanesa proveerá dos aceleradores lineales, tecnología considerada fundamental para el tratamiento de tumores malignos.

Barnoya recordó que, según estudios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la inaccesibilidad a la radioterapia es el principal obstáculo para los pacientes oncológicos en la nación centroamericana.

Por su parte, la embajadora Chang señaló que el proyecto —cuyo costo total no fue precisado— es fruto de una "planificación cuidadosa" entre ambas naciones, que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 90 años.

"Estamos dando un paso fundamental para el sistema de salud de Guatemala", resaltó el presidente Arévalo, quien añadió que la infraestructura representa "esperanza, dignidad y justicia para miles de familias".

En Guatemala, el cáncer de mama y el de cuello uterino representan las principales causas de mortalidad oncológica en mujeres.

Según estimaciones de organismos internacionales, el país registra anualmente más de 9.000 fallecimientos vinculados a distintos tipos de cáncer, una cifra que el sistema público busca reducir con la nueva infraestructura hospitalaria. EFE