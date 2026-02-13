Sonia Bermúdez dará el viernes 20 de febrero su lista para los partidos ante Islandia y Ucrania

Tras finalizar la temporada pasada como campeona de la Liga de Naciones, la selección nacional femenina de fútbol retoma sus actividades con el objetivo de asegurar la clasificación para la Copa Mundial de 2027. Según informó el combinado nacional a través de sus canales oficiales, Sonia Bermúdez, actual seleccionadora, comunicará este viernes 20 de febrero la lista de jugadoras convocadas para los primeros compromisos del proceso clasificatorio, que tendrán lugar frente a Islandia y Ucrania.

El medio oficial de la Real Federación Española de Fútbol detalló que la convocatoria se publicará a las 11.30 horas. En ese mismo comunicado, la federación informó que Bermúdez iniciará su comparecencia ante los medios a partir de las 12.30 horas en la sede federativa ubicada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ofrecerá detalles sobre la composición del plantel y responderá a las preguntas de los periodistas acerca de los primeros enfrentamientos del año.

España abrirá el ciclo clasificatorio el martes 3 de marzo enfrentándose a Islandia. El partido tendrá lugar a las 19.00 horas en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, recinto elegido para el debut en el camino hacia el torneo mundialista de Brasil. Cuatro días más tarde, el sábado 7 de marzo, la selección viajará hasta la localidad turca de Antalya para medirse ante Ucrania, con inicio programado para las 20.00 horas, informó la federación en su anuncio.

El anuncio de la lista de convocadas supone el primer paso de Sonia Bermúdez al frente de la selección en una nueva fase competitiva, tras concluir 2025 con la conquista de un segundo título en la Liga de Naciones. De acuerdo con los datos publicados por la Real Federación Española de Fútbol, el viernes será clave para conocer a las futbolistas elegidas en este arranque de año y los argumentos técnicos detrás de sus selecciones.

El proceso de convocatoria se realizará mediante los canales oficiales de la Federación, que, según consignó el organismo, facilitarán toda la información tanto en la web como en sus redes. Fuentes de la federación recalcaron que la agenda pública incluye la rueda de prensa de Bermúdez, evento que permitirá analizar las decisiones técnicas sobre la composición del grupo que disputará los próximos partidos.

Tanto Islandia como Ucrania figuran entre los primeros rivales en esta fase del ciclo clasificatorio, y la selección española deberá desplazarse a Turquía para enfrentar a Ucrania en terreno neutral. La Real Federación Española de Fútbol recordó esta particularidad logística, e indicó que los movimientos del equipo nacional en el inicio del calendario internacional se deben a las condiciones deportivas y organizativas de los países implicados.

La convocatoria y los partidos ante Islandia y Ucrania marcan el inicio formal de la campaña hacia la Copa Mundial de Brasil 2027. La Real Federación Española de Fútbol subrayó en sus comunicaciones que estos primeros encuentros resultan determinantes para marcar el ritmo y las aspiraciones del equipo nacional femenino en la búsqueda de la clasificación.

La selección española, bajo la dirección de Sonia Bermúdez, intentará construir sobre la base de los éxitos recientes y consolidar su posición en el panorama internacional femenino. La federación planea seguir informando sobre el desarrollo de este ciclo clasificatorio en sus medios oficiales durante las próximas semanas.