Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero de 2026 (23.30 GMT)

SÁBADO 14

Múnich.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, entre otros, intervienen en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, centrada en las tensiones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania.

Múnich.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibe en representación de la sociedad civil ucraniana el premio Ewald von Kleist de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un acto en el que el primer ministro polaco, Donald Tusk, destacará la valentía, el sacrificio y la determinación de defender su libertad y la de toda Europa frente a la agresión rusa.

Moscú.- Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio.

Nablus.- La educación en el territorio palestino de Cisjordania atraviesa una grave crisis marcada por recortes salariales a maestros, restricciones de movilidad, ataques de colonos y redadas israelíes, que arrojan a decenas de miles de niños a un futuro incierto.

Berlín.- La cantante británica Charli XCX protagoniza el falso documental 'The Moment', que se proyecta en la sección Panorama de la Berlinale, un festival en el que este sábado acoge en la competición 'Rosebush Prunin', del brasileó Karim Ainouz, con uno de los repartos más estelares del festival: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Pamela Anderson o Elena Anaya.

Patsch (Austria).- Seis audaces vecinas de Patsch, un pequeño pueblo en los Alpes del Tirol austríaco, protagonizaron en 1958 una revolución en la conquista de la autonomía femenina al hacer suyo un tradicional desfile con campanas durante carnavales que los hombres llevaban siglos monopolizando.

París.- "Servir a la cultura española requiere mucho estudio" y es una "responsabilidad" que el director orquestal estadounidense Kent Nagano asegura que se está tomando "muy, muy en serio" antes de tomar las riendas en septiembre de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) para cinco temporadas.

Viena.- El Museo Belvedere de Viena propone este sábado a los enamorados un plan original por San Valentín: darse un beso delante de 'El beso' de Gustav Klimt, una de las obras de arte más célebres de la historia.

Roma.- Las calles y tiendas de Roma se preparan para el auge comercial de San Valentín, una fecha con un significado especial en la ciudad que custodia la calavera del patrón de los enamorados en una caja dorada en la basílica de Santa María de Cosmedín, famosa por la Boca de la Verdad.

Beirut.- El centro de Beirut acoge este sábado un acto conmemorativo en recuerdo del ex primer ministro libanés, Rafic Hariri, asesinado el 14 de febrero de 2005 en un atentado en la capital.

Tokio.- En Japón una cita perfecta se puede reservar a golpe de clic. Sin promesas de futuro y con un plan a medida, el archipiélago ha encontrado la forma de pasar un San Valentín de película a pesar de la soltería gracias al alquiler de parejas, un servicio por horas cada vez más extendido.

Miami.- La cápsula Dragon de SpaceX con los cuatro astronautas de la Crew-12 se acoplará este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras partir el viernes de Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica de uno de sus integrantes.

Nueva York.- Poco después de que termine la Navidad, los escaparates de Nueva York se llenan de corazones, cupidos y decoraciones en tonos rojos y rosas que recuerdan a los estadounidenses que deben pensar en su regalo de San Valentín, pero la clásica celebración del amor romántico ha evolucionado: la pareja pierde terreno y el amor propio y los amigos ganan peso.

Río de Janeiro.- El carnaval de Río se calienta con el desfile del Cordão da Bola Preta, la mayor comparsas de Brasil.

Tijuana.- El sector empresarial de Tijuana, en el noroeste de México, advierte sobre posibles pérdidas de nuevas inversiones en la frontera debido al tipo de cambio del dólar, que continúa depreciándose en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.

Ciudad de Panamá.- La escasez o la sobreabundancia del agua son dos caras de una misma moneda que exhibe la crisis hídrica global, que se asocia no solo al cambio climático sino también con la llegada de nuevas tecnologías y negocios, lo que deja claro que la gobernanza de este recurso es ahora "más importante" que nunca, afirma a EFE el especialista senior de Agua y Coordinador Global de Scalewat de FAO, Benjamin Kiersch.

Barranquilla (Colombia).- El Carnaval de Barranquilla, declarado por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, celebra el desfile de la Batalla de las Flores.

El Alto (Bolivia).- A más de 4.000 metros de altura la ciudad de El Alto en Bolivia celebra el carnaval andino con comparsas, bailes folclóricos y música en vivo. La ciudad más joven del país también celebra a su manera con agradecimientos a la Pachamama o Madre Tierra.

Quito.- Ecuador, tercer país exportador mundial de rosas, se reinventa para conquistar a las nuevas generaciones y a nuevos mercados con rosas de todos los colores posibles, del blanco al negro, y efectos vibrantes para todos los gustos, como pétalos brillantes.

Córdoba (Argentina).- El Festival Cosquín Rock 2026 acoge desde este sábado y durante dos días a más de cien bandas con las actuaciones estelares de Lali Espósito, Fito Páez, Dillon, Trueno y Hermanos Gutiérrez, entre otros, en la ciudad argentina de Córdoba.

La Paz.- Tras casi dos años en el retiro, Marcelo Martins Moreno, el goleador histórico de la selección boliviana, es presentado como el nuevo refuerzo del Oriente Petrolero.

DOMINGO 15

Múnich.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una discusión sobre la competitividad europea durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Berlín.- El documental sobre Judas Priest, uno de los grupos pioneros del heavy metal británico, centra una jornada de la Berlinale en la que se proyectarán tres títulos de competición: 'Salvation', de Emin Alper; 'Rose', de Markus Schleinzer, y 'Dust', de Anke Blondé.

Pekín.- Dormir hasta tarde, horarios flexibles y autonomía personal chocan con las rutinas familiares más rígidas que muchos jóvenes chinos encuentran al regresar a sus lugares de origen por el Año Nuevo lunar, un contraste de estilos de vida que refleja un distanciamiento generacional creciente entre jóvenes urbanizados y familias que permanecen en el entorno rural.

Santiago de Chile.- A punto de cumplir 108 años, la leonesa Araceli Lopez narra con dinamismo y gran lucidez su vida y ofrece un testimonio único e histórico de la residencia donde vive en la ciudad sureña de Temuco, en Chile, en la que se tuvo que refugiar tras ser encarcelada y condenada a muerte tras la victoria fascista en la guerra civil española.

(Foto) (Vídeo)

Barranquilla (Colombia).- El Carnaval de Barranquilla, declarado por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, celebra el desfile folclórico Gran Parada de Tradición.

La Paz.- Cientos de personas vestidas del icónico 'pepino', un personaje que se asemeja a los bufones o arlequines, desfilan este domingo en la ciudad de La Paz para seguir animando los festejos del Carnaval en el país andino. El desfile aglutina a decenas de comparsas integradas por varias personas que se disfrazan como el popular personaje boliviano.

Nueva York.- La industria alimentaria y la administración de Trump se han volcado con la tendencia -que resuena en las redes sociales- de animar a la gente a comer más proteína para ganar músculo y perder peso.

Río de Janeiro.- Las 'escolas de samba' de Río de Janeiro celebran la primera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

Bogotá.-El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es exhibido en Bogotá como parte de un tour por varios países de América Latina.

LUNES 16

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para un consejo en formato Eurogrupo.

Budapest.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, viaja hoy a Budapest donde se reunirá con la cúpula del Gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, con el que abordará asuntos de seguridad regional, así como las relaciones comerciales y energéticas bilaterales.

Berlín.- Amy Adams protagoniza 'At the Sea', la película dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó que compite por el Oso de Oro de Berlín, al igual que 'We Are All Strangers', de Anthony Chen, y 'Nina Roza', de Geneviève Dulude-de Celles, que se presentan este lunes en la Berlinale.

Ciudad de México.- Una delegación de 231 empresarios canadienses visitan México donde se reunirán con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y autoridades de economía en el contexto de la revisión del T-MEC y los rumores de dejar fuera a Canadá del tratado.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Barranquilla (Colombia).- El Carnaval de Barranquilla celebra la Gran Parada de Comparsas, último de esta fiesta declarada por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

La Paz.- El Jisk'a Anata se celebra este lunes con ritmos autóctonos de las áreas rurales andinas de Bolivia y bailes folclóricos contemporáneos populares que se exhiben en la fiesta pequeña del carnaval en el país andino que recorrerá las principales calles de La Paz.

Nueva York.- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección en la última jornada de la Semana de la Moda de Nueva York.

Río de Janeiro.- Las 'escolas de samba' de Río de Janeiro celebran la segunda noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

Montevideo - Ganador de la primera etapa del ALAS Pro Tour, el uruguayo Martín Ottado afronta un año clave en su carrera, donde busca sellar su boleto a los próximos Juegos Panamericanos y sueña con convertirse allí en el primer surfista de su país en disputar unos Juegos Olímpicos.

