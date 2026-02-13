Pekín respalda el proceso electoral en Bangladés y apuesta por reforzar relación bilateral

Pekín, 13 feb (EFE).- China expresó este viernes su respaldo al resultado de las elecciones generales en Bangladés y se mostró dispuesta a trabajar con el futuro Gobierno para impulsar la Asociación Estratégica de Cooperación Integral entre ambos países, después de que el opositor Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) se asegurara la mayoría parlamentaria.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian señaló hoy que China "apoya a Bangladés en el avance de su agenda política interna" y reiteró la disposición de Pekín a trabajar con el país para "promover la Asociación Estratégica de Cooperación Integral".

Según los resultados provisionales difundidos en Daca, el BNP se aseguró al menos 151 de los 299 escaños en liza, el umbral necesario para gobernar en solitario, en unos comicios que marcan el fin del prolongado dominio de la Liga Awami tras la crisis política de 2024.

La votación, organizada por el Gobierno interino encabezado por el nobel de la Paz Muhammad Yunus, se desarrolló sin víctimas mortales y con el aval de observadores internacionales, en contraste con anteriores procesos electorales marcados por denuncias de fraude y violencia.

China ha reforzado en los últimos meses su relación con Bangladés, al que considera un socio relevante en el sur de Asia y en el golfo de Bengala.

En marzo del año pasado, el presidente chino, Xi Jinping, aseguró a Yunus que Pekín seguirá siendo "un buen vecino, amigo y socio" de Daca, mientras empresas e instituciones chinas se comprometieron a impulsar inversiones y financiación en sectores como infraestructura y manufactura. EFE